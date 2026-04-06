Μετά από τα τεχνικά προβλήματα που οδήγησαν στην «πτώση» της πλαφόρμας αιτήσεων vouchers.gov.gr το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, αλλάζει ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων στο Fuel Pass.

Αιτήσεις με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των αιτήσεων και η αποφυγή καθυστερήσεων λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

• Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
• Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
• Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Σημειώνεται ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες είχαν υποβληθεί πάνω από 120.000 αιτήσεις, με την επισκεψιμότητα να προκαλεί προβλήματα στην είσοδο των δικαιούχων στην εφαρμογή.

 

