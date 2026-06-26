Σε άμεση ισχύ τίθεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των τόκων για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη, μετά και την επίσημη δημοσίευση της σχετικής ρύθμισης στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η διάταξη ξεκαθαρίζει το τοπίο για την καταβολή των μηνιαίων δόσεων σε όσες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργές, δεν έχουν περατωθεί και δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτες.

Πρακτικά, από τον τρέχοντα κιόλας μήνα, η μηνιαία δόση των δανειοληπτών θα επιβαρύνεται με τόκο ο οποίος θα υπολογίζεται αποκλειστικά επί του ποσού της ίδιας της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου, όπως συνέβαινε σε κάποιες περιπτώσεις παρερμηνείας.

Όσοι πολίτες διαθέτουν ενεργή ρύθμιση και επιθυμούν ακριβή ενημέρωση για το νέο, αναδιαμορφωμένο ύψος της δόσης τους, μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer) που χειρίζεται το δάνειό τους.

Τι προβλέπεται για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον

Η νέα ρύθμιση ξεκαθαρίζει και το τι θα συμβεί με τα ποσά που πληρώθηκαν παραπάνω με βάση τις προηγούμενες, λανθασμένες μεθόδους τοκοφορίας:

Επανυπολογισμός από τους πιστωτές

Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται να ανατρέξουν στα αρχεία τους και να υπολογίσουν τα υπερβάλλοντα ποσά.

Λόγω του τεράστιου όγκου των δανείων, η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει μερικούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί μηχανογραφικά.

Αφαίρεση από το τέλος της ρύθμισης

Τα επιπλέον χρήματα που έχουν καταβληθεί δεν θα επιστραφούν μετρητά, ούτε θα μειώσουν το ύψος των τρεχουσών δόσεων που έχει ορίσει το δικαστήριο.

Αντίθετα, θα λογιστούν ως πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες χρονολογικά δόσεις του δικαστικού προγράμματος, μειώνοντας έτσι τη συνολική διάρκεια της ρύθμισης.