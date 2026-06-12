Την άμεση και καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) απαιτεί η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), ανοίγοντας τον δρόμο για τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεων χιλιάδων πολιτών από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια.

Η ιστορική αυτή απόφαση, η οποία ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και ξεκαθαρίζει οριστικά ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι servicers και τα funds, που διαχειρίζονται δάνεια μέσω των τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» οφείλουν να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε συμψηφισμούς ή επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως τα προηγούμενα χρόνια, ενημερώνοντας παράλληλα τους δανειολήπτες με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δημιουργώντας ειδικές γραμμές υποστήριξης.

Η ΕΕΚΕ προειδοποιεί ότι τυχόν κωλυσιεργία από την πλευρά των διαχειριστών θα διατηρήσει αδικαιολόγητες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ενώ ενδέχεται να επιφέρει και σοβαρές νομικές συνέπειες για τις ίδιες τις εταιρείες.

Για τον λόγο αυτό, η Ένωση καλεί τους δανειολήπτες να κινηθούν ενεργά, υποβάλλοντας εγγράφως αιτήματα επανυπολογισμού των τόκων προς τους servicers και τηρώντας σχολαστικά αρχείο της επικοινωνίας τους.

Μέχρι να λάβουν την επίσημη ενημέρωση για τη νέα διαμόρφωση των οφειλών τους, οι καταναλωτές προτρέπονται να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανείων τους, να παραμένουν πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, να μην υποκύπτουν σε παράνομες χρεώσεις ή πιέσεις και να προχωρούν σε άμεσες καταγγελίες σε περίπτωση που εντοπίσουν καταχρηστικές πρακτικές.