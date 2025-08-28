«Στόχος μας είναι η απρόσκοπτη καταβολή των εθνικών και κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες μας και να μην υπάρξει αποδυνάμωση του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αποχωρήσεων του προσωπικού του» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας υποστηρίζοντας στην Ολομέλεια τις δύο διατάξεις της υπουργικής τροπολογίας που έχει κατατεθεί για ψήφιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι με τη διάταξη της τροπολογίας θεσπίζεται έως τις 31/12/2025 η προσωρινή απαγόρευση μετάταξης, απόσπασης και κάθε άλλης μετακίνησης υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ (με εξαίρεση, επειδή είναι ένας Οργανισμός που έχει σαφής αναφορά στους κοινοτικούς πόρους, τις πιθανές αποσπάσεις που πρέπει να γίνουν για την στελέχωση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και στα όργανα της ΕΕ) ώστε να μην αποδυναμωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με τη διάταξη που θεσπίζει την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του προέδρου του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ παράλληλα με τα καθήκοντα της θέση του, ο κ. Τσιάρας είπε στόχο έχει την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού και βεβαίως την απρόσκοπτη καταβολή των εθνικών και ενωσιακών ενισχύσεων.

Ο υπουργός απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με την σκοπιμότητα των δύο διατάξεων της τροπολογίας είπε ότι «τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από αυτά τα οποία φαντάζεστε» και εξήγησε:

«Η διαδικασία της μετακίνησης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν είναι ένα θέμα πολυσυζητημένο στη δημόσια συζήτηση. Αυτά δεν έγιναν στα μουλωχτά όπως επικαλείστε. Εντάχθηκε μια διάταξη στο Σώμα ενός νομοσχεδίου μέσα από τη διαδικασία της τροπολογίας. Αυτό είναι απολύτως συνταγματικά αποδεκτό.

O ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή, το ΔΣ, λειτουργεί με δύο αντιπροέδρους. Ένας είχε δυνατότητα υπογραφής μέχρι τις 23 Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να κάνει πληρωμές προς τους Έλληνες αγρότες. Χωρίς πρόεδρο δεν μπορεί». «Θέλετε να μην γίνουν οι καταβολές των ενισχύσεων;» αναρωτήθηκε ο υπουργός και συμπλήρωσε:

«Η 31/12/25 είναι το ορόσημο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Έχετε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αριθμός υπαλλήλων που θέλει να φύγει;

Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν; Είναι σαν να αγνοείτε τον ρόλο και τη σημασία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Ο Οργανισμός καταβάλει χρήματα στους παραγωγούς, πληρώνει ευρωπαϊκά προγράμματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, πληρώνει όλα τα ad hoc προγράμματα deminimis. Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν αυτά μαγικά;

Δεν χρειάζονται άνθρωποι, δεν χρειάζεται διοίκηση; Αν λοιπόν όλα αυτά που λέτε μπαίνουν σε μια λογική ότι γίνονται εν κρυπτώ προφανώς έχουμε ένα τεράστιο θέμα λογικής προσέγγισης των πραγμάτων. Αδικείτε τον εαυτό σας, γιατί ξέρω ότι αντιμετωπίζετε σοβαρά τα ζητήματα» είπε ο κ. Τσιάρας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, νωρίτερα, με παρέμβασή του είπε ότι αυτές οι δύο διατάξεις της τροπολογίας «έχουν να κάνουν με το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει συγκλονίσει τη χώρα και κατά την άποψή μας, η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει» και «κεντρικό μέρος αυτής της επιχείρησης συγκάλυψης σχετίζεται με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του πρωθυπουργο,ύ στην ΑΑΔΕ, δηλαδή την εφορία».

Η διάταξη αυτή, είπε ο κ. Καζαμίας, «έρχεται με την τακτική της σαλαμοποίησης σε συνέχεια ενός άλλου άρθρου στο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τελωνείων ώστε να μην γίνεται αντιληπτό τι κάνει η κυβέρνηση». Ο βουλευτής χαρακτήρισε «αστεία» την αναφορά και την αιτιολόγηση που γίνεται της διάταξης αυτή στην Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας. Επίσης, χαρακτήρισε «αυταρχική παρέμβαση» την απαγόρευση μετάταξης ή η απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Ο κ. Καζαμίας, απέδωσε τον σκοπό τής διάταξης στο να «μην υπάρξει άλλο προηγούμενο, όπως αυτό της κυρίας Τυχεροπούλου που αποσπάστηκε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και έδωσε κρίσιμα στοιχεία για την αποκάλυψη του σκανδάλου».