Στη δημοσιότητα τα κριτήρια για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» που θα «τρέξει» το υπόλοιπο 2026 η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα με το στεγαστικό.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των επιδοτήσεων, με στόχο την αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών και τη στήριξη κυρίως νέων ζευγαριών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έναρξη τοποθετείται κοντά στα τέλη Μαΐου, και η επιδότηση αναμένεται να φτάσει έως και το 90% του συνολικού κόστους ανακαίνισης.

Τα νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

Το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τ.μ., προσφέροντας επιδότηση που μπορεί να αγγίξει τα 36.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το προφίλ του νοικοκυριού, με αυξημένα ποσοστά για ευάλωτες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

Όπως διευκρινίστηκε, μόνο ένα μικρό μέρος της επιδότησης θα αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό θα μπορεί να κατευθυνθεί σε βασικές εργασίες ανακαίνισης, όπως αναβάθμιση κουζίνας, μπάνιου και γενικές επισκευές.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών που παραμένουν κενά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η ένταξη και κατοικιών που ήδη κατοικούνται, εφόσον θεωρούνται ακατάλληλες για διαβίωση.