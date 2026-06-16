Η κυβέρνηση «έσβησε τη φωτιά» για τα αυτοκίνητα που ήταν εγκλωβισμένα στα τελωνεία (εισαγωγές 1/11/2025 – 31/5/2026), αλλά η αγορά παραμένει παγωμένη και επιφυλακτική, καθώς από το 2027 το τοπίο για τα υβριδικά παραμένει εντελώς θολό.

Μέχρι πρόσφατα, οι αγοραστές απολάμβαναν κλιμακωτές ελαφρύνσεις ανάλογα με τους ρύπους του οχήματος.

Ωστόσο, η απότομη κατάργηση αυτού του συστήματος δημιούργησε ένα σοβαρό θεσμικό κενό, με αποτέλεσμα εκατοντάδες αυτοκίνητα που είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα να «εγκλωβιστούν» στα τελωνεία, καθώς οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονταν αντιμέτωποι με απρόβλεπτα, υπέρογκα κόστη ταξινόμησης.

Η νέα ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο έρχεται να δώσει μια προσωρινή «ανάσα», αλλά ταυτόχρονα φανερώνει την έντονη αναστάτωση, που επικράτησε στην αγορά αυτοκινήτου το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Ποιες είναι οι δύο νομοθετικές παρεμβάσεις

Η νέα ρύθμιση έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το αδιέξοδο, εισάγοντας δύο βασικές παρεμβάσεις:

Οριζόντια παράταση: Παρατείνεται για ένα εξάμηνο, έως την 1/1/2027, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50%, ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO2​). Το προηγούμενο σύστημα ποσοστών έκπτωσης βάσει εκπομπών ρύπων καταργείται οριστικά.

Ειδική αναδρομική απαλλαγή: Τα ηλεκτρικά υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα CO2​≤75 γρ./χλμ., τα οποία εισήχθησαν κατά το διάστημα από 1/11/2025 έως 31/5/2026 και παραμένουν αταξινόμητα, απαλλάσσονται από το 75% των τελών ταξινόμησης.

Για να καταλάβουμε τις ανησυχίες των ιδιοκτητών (και υποψήφιων αγοραστών), πρέπει να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί έως τώρα και γιατί η κυβέρνηση αναγκάστηκε να φέρει αυτή την τροπολογία.

Τι είχε συμβεί έως τώρα (Το χρονικό του μπερδέματος)

Μέχρι πρόσφατα, ίσχυε ένα κλιμακωτό σύστημα: όσο λιγότερους ρύπους (CO2​) εξέπεμπε ένα υβριδικό αυτοκίνητο, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση είχε στα τέλη ταξινόμησης (ειδικά τα Plug-in υβριδικά είχαν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις).

Ωστόσο, το προηγούμενο διάστημα το σύστημα αυτό καταργήθηκε απότομα, δημιουργώντας ένα θεσμικό κενό.

Πολλά αυτοκίνητα που είχαν παραγγελθεί και εισαχθεί στην Ελλάδα από τα τέλη του 2025 έως τα μέσα του 2026, «εγκλωβίστηκαν» στα τελωνεία.

Οι ιδιοκτήτες και οι αντιπροσωπείες βρέθηκαν προ εκπλήξεως, καθώς αν ταξινομούσαν τα οχήματα με το νέο καθεστώς, θα έπρεπε να πληρώσουν υπέρογκα ποσά που δεν είχαν υπολογίσει στον αρχικό προϋπολογισμό αγοράς.

Οι Βασικές ανησυχίες των ιδιοκτητών & αγοραστών

Η νέα ρύθμιση λύνει αναδρομικά το πρόβλημα για όσους είχαν εγκλωβιστεί (με την απαλλαγή 75%), όμως οι ανησυχίες για το μέλλον παραμένουν έντονες:

Ο «γκρεμός» της 1ης Ιανουαρίου 2027 (Ημι-παράταση)

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι η οριζόντια έκπτωση 50% πήρε παράταση μόνο για ένα εξάμηνο (έως 1/1/2027).

Αυτό σημαίνει ότι όσοι παραγγείλουν τώρα ένα υβριδικό αυτοκίνητο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των καθυστερήσεων στις παραδόσεις.

Αν το εργοστάσιο αργήσει και το αυτοκίνητο φτάσει στην Ελλάδα μετά την 1/1/2027, ο αγοραστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα εντελώς άγνωστο —και πιθανότατα πολύ πιο ακριβό— φορολογικό καθεστώς.

Η κατάργηση των κινήτρων για τα «καθαρά» υβριδικά

Η θέσπιση μιας ενιαίας μείωσης 50% ανεξαρτήτως ρύπων εξισώνει ένα μικρό, εξαιρετικά οικονομικό και καθαρό υβριδικό πόλης με ένα μεγάλο, ενεργοβόρο υβριδικό SUV πολλών κυβικών.

Οι αγοραστές που επένδυσαν συνειδητά σε τεχνολογία χαμηλών ρύπων νιώθουν ότι «τιμωρούνται», καθώς χάνουν τα επιπλέον πλεονεκτήματα που είχαν, ενώ η αγορά χάνει το οικολογικό της κίνητρο.

Κατακόρυφη πτώση της μεταπωλιτικής αξίας

Όσοι αγόρασαν υβριδικά οχήματα τα προηγούμενα χρόνια (ειδικά Plug-in Hybrid) ανησυχούν για την αξία του αυτοκινήτου τους στη δευτερογενή αγορά.

Αν το κράτος σταματήσει να επιδοτεί ή να διευκολύνει τα υβριδικά, η ζήτηση για αυτά ως μεταχειρισμένα θα πέσει, αφού οι επόμενοι αγοραστές θα φοβούνται τις μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις (π.χ. αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας ή στα τεκμήρια).

Η πίεση για στροφή στα αμιγώς ηλεκτρικά (EVs)

Υπάρχει η διάχυτη ανησυχία ότι η κατάργηση των εκπτώσεων στα υβριδικά γίνεται εσκεμμένα για να αναγκαστούν οι καταναλωτές να πάνε σε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ωστόσο, ένα μεγάλο κομμάτι των οδηγών στην Ελλάδα δεν διαθέτει δικό του γκαράζ/θέση στάθμευσης για να φορτίζει, ούτε το δημόσιο δίκτυο φορτιστών θεωρείται ακόμα επαρκές, με αποτέλεσμα να νιώθουν ότι εγκλωβίζονται σε αδιέξοδο.