Στις 1 Ιουλίου 2027 μετατίθεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η σχετική παράταση θεσπίστηκε με την Α. 1187/2026 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η χρονική αυτή μετάθεση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των δεδομένων σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για την ομαλή προσαρμογή τους στη νέα διαδικασία.