Ο ΕΛΓΑ δεν έχει λόγο να φοβάται τους ελέγχους, δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανδρέας Λυκουρέντζος αναφορικά με τους επικείμενους ελέγχους από το Υπουργείο Οικονομικών, σχολιάζοντας πώς η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός. Η απάντηση του κ. Λυκουρέτζου είναι κάτω από το βάρος του σκανδάλου των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις «υποψίες» αγροτών ότι οι αποζημιώσεις μπορεί και να μην δίδονται ακριβοδίκαια.

«Ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες , κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές- γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς», προσέθεσε ο κ. Λυκουρέντζος και καταλήγοντας επισήμανε:

«Ο ΕΛΓΑ με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».