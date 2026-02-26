Ανοίγει την στις 27/2, στις 8 το πρωί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21–Επίδομα Παιδιού του ΟΠΕΚΑ, για την υποβολή αιτήσεων έτους 2026.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προ νήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας.

Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά.

Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

A21-Επίδομα παιδιού: Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών

Πως γίνονται οι αιτήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά από τον /την υπόχρεο ή τον /την σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ με τους κωδικούς TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες.

Με την είσοδό στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου.

Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίον είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας.

β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών Πρόνοιας για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο, αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 και από αυτά να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας.

δ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ 3 του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται το πρόσωπο που έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων.

2. Εκτός από τα ανωτέρω, υποβάλλεται επιπλέον, εφόσον απαιτείται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενός από τα κατωτέρω δικαιολογητικά, κατά κατηγορία δικαιούχου:

α) Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.

γ) Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, για πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

δ) Άδεια διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας με ένδειξη «Πρόσφυγας» ή «Επικουρική Προστασία».

ε) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

στ) Κοινοτικό έντυπο για χρόνο διαμονής σε χώρα Ε.Ε. ή ηλεκτρονικά δομημένο έγγραφο – SED της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλεια – EESSI – ή αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος του/των έτους/ετών της πενταετίας που διέμενε σε χώρα της Ε.Ε.

Για όποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπεται διάρκεια ισχύος, αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

3. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία (α) και (δ) της παρ. 1 παρέχονται από τις Αρχές της χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι, και αν αυτό είναι αδύνατον, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος, π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων.

4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης των επιδομάτων μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν ηλεκτρονικά ή/και εγγράφως. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στον φάκελο.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η πράξη έγκρισης ανακαλείται οποτεδήποτε. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην πράξη-απόφαση ανάκλησης που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

6. Στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. τηρείται ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο φακέλων και δικαιολογητικών.