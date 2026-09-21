Διευκρινίσεις σε 30 συχνά ερωτήματα παραγωγών και φορέων υποβολής αιτήσεων σχετικά με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη λειτουργία της πλατφόρμας myAGRO.

Στο πεδίο των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι σε μισθώσεις με περισσότερους από έναν εκμισθωτές δεν απαιτείται τροποποίηση ή εκ νέου σύναψη συμφωνητικού, ούτε επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο.

Τα καταχωρημένα μισθωτήρια εμφανίζονται αυτόματα στο myAGRO, ενώ παρέχεται δυνατότητα χειροκίνητης καταχώρισης αν κάποιο δεν εμφανίζεται, ώστε να μην καθυστερεί η υποβολή.

Επιπλέον, επιτρέπεται η ηλεκτρονική καταχώριση παλαιών έγχαρτων μισθωτηρίων χωρίς την επιβολή προστίμου.

Για τα ιδιοκτησιακά θέματα και την κληρονομική διαδοχή, ορίζεται ότι αν ο ιδιοκτήτης απεβίωσε από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, ο κληρονόμος μπορεί να υποβάλει την ΕΑΕ 2026 στον ΑΦΜ του θανόντος.

Σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, η μίσθωση παραμένει σε ισχύ με την επιλογή της ένδειξης «Κληρονομιά» ως λόγου μη επιβεβαίωσης του ΑΤΑΚ. Αντίθετα, για θανάτους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 απαιτείται η σύναψη νέου μισθωτηρίου με τους κληρονόμους.

Σχετικά με τη διαχείριση αγροτεμαχίων, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται γενικός αποκλεισμός για τις εκτάσεις με δασικό χαρακτηρισμό που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως «Δημόσιες Γαίες».

Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια ισχύει η αντιστοίχιση ενός ΑΤΑΚ με έναν ΚΑΕΚ, με τις απαιτούμενες διορθώσεις στο έντυπο Ε9 να πραγματοποιούνται χωρίς πρόστιμο.

Όσον αφορά τα αιτήματα ενισχύσεων, επιλύθηκε το τεχνικό ζήτημα καταχώρισης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη σόγια. Σχετικά με την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι είναι έως 40 ετών, καθώς και όσοι είχαν κριθεί δικαιούχοι από το 2022 και μετά, ακόμη κι αν πλέον έχουν υπερβεί το εν λόγω ηλικιακό όριο.

Τέλος, στο κομμάτι της τεχνικής διασύνδεσης, η πλατφόρμα myAGRO αντλεί αυτόματα τα παραστατικά από το myDATA, με τις νέες εγγραφές να ενημερώνουν το σύστημα εντός χρονικού διαστήματος έως δύο ωρών.