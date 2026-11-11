Την στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάσχεση της στεγαστικής πίεσης, τη στήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA News 104,6.

Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών από το ράφι των τροφίμων και τα καύσιμα μέχρι τα ενοίκια, η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο αδιέξοδο των νέων γενιών στην προσπάθεια απόκτησης ιδιόκτητης στέγης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέπεμψε τους πολίτες στις ψηφιακές πύλες stegasi.gov.gr –όπου συγκεντρώνονται 47 εξειδικευμένα στεγαστικά μέτρα– και oikogeneia.gov.gr για το σύνολο των κοινωνικών παροχών.

«Σπίτι μου 3» και επιδότηση ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ

Κομβικό ρόλο στον κυβερνητικό σχεδιασμό διαδραματίζει η εκκίνηση του προγράμματος «Σπίτι μου 3» τον προσεχή Δεκέμβριο, το οποίο επιστρέφει με σημαντικά διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων.

Το ηλικιακό πλαφόν ανεβαίνει πλέον στα 55 έτη, η ανώτατη αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται στις 300.000 ευρώ, το πλαφόν του δανείου φτάνει τις 230.000 ευρώ, ενώ χαλαρώνουν και τα κριτήρια εισοδήματος.

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών και παλαιών κατοικιών. Το μέτρο προβλέπει επιχορήγηση που μπορεί να αγγίξει τις 36.000 ευρώ, καλύπτοντας από το 70% έως και το 95% της συνολικής δαπάνης, ενώ παρέχει τη δυνατότητα γενναίας προκαταβολής ύψους 60% για την έναρξη των εργασιών.

Κίνητρο 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στον ακριτικό Βορρά

Η στεγαστική πολιτική αξιοποιείται ταυτόχρονα ως εργαλείο δημογραφικής και περιφερειακής αναζωογόνησης. Το διευρυμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης χορηγεί εφάπαξ οικονομικό βοήθημα 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίσουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου.

Το ενδιαφέρον καταγράφεται ήδη έντονο, με τις αιτήσεις να αγγίζουν τις 4.000 για περιοχές όπως ο Έβρος, η Δράμα, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Πέλλα, η Φλώρινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και η Θεσπρωτία. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η συμπερίληψη των πρωτευουσών των συγκεκριμένων νομών, ώστε οι οικογένειες να έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές υγείας, σχολεία και βασικές υπηρεσίες.

Αλλαγές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Στο μέτωπο της καθημερινότητας των γονέων, καθιερώνεται η χορήγηση voucher στους βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ενώ για νοικοκυριά με ένα ή δύο παιδιά το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται στις 37.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, απελευθερώνονται χιλιάδες νέες θέσεις με τη μείωση του ηλικιακού ορίου μετάβασης από τα βρεφικά στα παιδικά τμήματα στα δύο έτη (από τα δυόμισι). Για τα παιδιά που παραμένουν εκτός δομών, ο θεσμός των «Νταντάδων της Γειτονιάς» κερδίζει έδαφος, απαριθμώντας ήδη περισσότερους από 5.200 πιστοποιημένους επιμελητές και 8.700 εγκεκριμένες αιτήσεις γονέων.

Τέλος στις ουρές του ΤΕΒΑ με κουπόνια έως 1.000 ευρώ πριν από τις γιορτές

Ριζική αναμόρφωση συντελείται και στον τομέα της επισιτιστικής στήριξης, όπου το παλιό σύστημα διανομής δεμάτων τροφίμων του ΤΕΒΑ δίνει τη θέση του σε ψηφιακά κουπόνια αγορών. Το νέο μοντέλο αφορά περίπου 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι θα λαμβάνουν κατά μέσο όρο 60 ευρώ τον μήνα.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αναδρομικά έως τα Χριστούγεννα και αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Όπως σημείωσε η υπουργός, η μεταρρύθμιση αυτή αποκαθιστά την αξιοπρέπεια των ευάλωτων πολιτών, καταργώντας τις ταπεινωτικές ουρές και δίνοντας σε κάθε οικογένεια την ελευθερία να επιλέγει η ίδια τα προϊόντα και τα καταστήματα της προτίμησής της.

Αυστηροποίηση ελέγχων στις δομές παιδικής προστασίας

Κλείνοντας, η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας στις δομές παιδικής προστασίας. Τόνισε ότι έχουν θεσπιστεί αυστηρά κριτήρια στελέχωσης με εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ενώ επιβάλλονται εξονυχιστικοί οικονομικοί έλεγχοι. Η διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των ιδρυμάτων και η απόλυτη λογοδοσία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες δικλίδες για την ασφάλεια και την ευημερία των φιλοξενούμενων παιδιών.