Στην καταβολή της πρώτης παρτίδας επιστροφών για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή διαδικασία διάθεσης αγροτικού καυσίμου.

Στον αρχικό αυτό γύρο εντάχθηκαν συνολικά 918 πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία πιστώνεται ποσό ύψους 208.509,36 ευρώ.

Το ποσό αντιστοιχεί σε 1.490 ξεχωριστές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης προς αγρότες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν επιτυχώς μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDiesel και myDieselapp έως και τα μεσάνυχτα της 4ης Νοεμβρίου.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός έκπτωσης και εκκαθάρισης

Το νέο καθεστώς επιτρέπει στους δικαιούχους παραγωγούς να προμηθεύονται πετρέλαιο για αποκλειστικά αγροτική χρήση με την έκπτωση να εφαρμόζεται άμεσα στο τιμολόγιο, μέχρι το ετήσιο ανώτατο όριο ποσότητας που ορίζει η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του κάθε δικαιούχου.

Ο πρατηριούχος εκδίδει το σχετικό παραστατικό με αφαιρεμένο τον ΕΦΚ, το καταχωρίζει στην εφαρμογή και το σύστημα προχωρά αυτόματα σε διασταύρωση μέσω του myDATA ή των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ).

Άμεση ρευστότητα δύο φορές την εβδομάδα και φορολογικές διευκολύνσεις

Η αποζημίωση των πρατηρίων ορίζεται στα 0,41 ευρώ ανά λίτρο καυσίμου συν τον αντίστοιχο ΦΠΑ, με τη ρητή πρόβλεψη ότι τα ποσά αυτά καταβάλλονται ακατάσχετα και χωρίς κανέναν συμψηφισμό με ενδεχόμενες οφειλές προς το Δημόσιο.

Για τη διασφάλιση συνεχούς ρευστότητας στην αγορά, η επεξεργασία των αιτημάτων εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ώστε τα χρήματα να πιστώνονται ταχύτατα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επαγγελματιών.

Παράλληλα, ο επιστρεφόμενος ΦΠΑ αποτυπώνεται αυτόματα στον κωδικό 424 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για την οικεία φορολογική περίοδο, απλοποιώντας πλήρως τη λογιστική διαχείριση βάσει των προβλέψεων της κοινής υπουργικής απόφασης Α.1224/2026 και των τροποποιήσεών της.

Εκκρεμότητες με IBAN για 62 πρατηριούχους

Εκτός του πρώτου πακέτου πληρωμών έμειναν προσωρινά 62 πρατήρια καυσίμων, εξαιτίας της μη καταχώρισης έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού στα συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλώντας τους να γνωστοποιήσουν άμεσα το IBAN τους μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία».

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, οι οφειλόμενες επιστροφές θα ενταχθούν αυτόματα στον αμέσως επόμενο κύκλο τακτικής πληρωμής.