Συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 1.740.042 δικαιούχους κατά το διάστημα από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026.

Οι καταβολές αυτές εντάσσονται στον προγραμματισμένο σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την κάλυψη συντάξεων, εφάπαξ και κοινωνικών επιδομάτων.

Οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Ο κύριος όγκος των χρημάτων θα διατεθεί από τον e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη των συντάξεων του Ιουλίου και των λοιπών παροχών, με το χρονοδιάγραμμα να διαμορφώνεται ως εξής:

-29 Ιουνίου: Καταβολή 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Ιουλίου 2026.

-30 Ιουνίου: Διάθεση 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους που αφορά την προκαταβολή συντάξεων Ιουλίου, βάσει του νόμου 4778/2021.

-3 Ιουλίου: Καταβολή 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για τα εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

-29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου: Πληρωμή 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικών αποφάσεων για την εφάπαξ παροχή.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην πίστωση συνολικά 53.000.000 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες:

Επιδόματα ανεργίας: Καταβολή 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για τακτικά και λοιπά επιδόματα.

Μητρότητα: Διάθεση 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες που βρίσκονται σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Προγράμματα Απασχόλησης: Πληρωμή 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους οι οποίοι συμμετέχουν σε επιδοτούμενες δράσεις εργασίας.