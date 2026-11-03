Ένα εκτεταμένο δίκτυο διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων φέρνουν στο φως οι Διωκτικές Αρχές, εξαρθρώνοντας έξι εγκληματικές οργανώσεις που λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, η μεγάλη επιχείρηση κάθαρσης έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη δίωξη 1.188 προσώπων, σε 108 συλλήψεις και στην προφυλάκιση 24 εμπλεκομένων, ενώ για άλλους 52 κατηγορουμένους έχουν ήδη εκδοθεί εντολές δέσμευσης περιουσίας.

Η έκταση των ελέγχων αποτυπώνει το βάθος της υπόθεσης

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών για 231 ΑΦΜ, έχουν διαβιβάσει 405 υποθέσεις στα αρμόδια όργανα για άμεσο καταλογισμό προστίμων, ενώ 76 φορολογικά μητρώα παραμένουν υπό εξονυχιστικό έλεγχο.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλιμακώνεται θεαματικά, με 544 φακέλους να έχουν ήδη κατατεθεί στο γραφείο της και 28 εισαγγελικές παραγγελίες για προκαταρκτικές εξετάσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία κινείται με αυστηρούς θεσμικούς όρους και χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού.

Την ώρα που η δικαιοσύνη ερευνά τις απάτες των προηγούμενων ετών, το αρμόδιο υπουργείο αλλάζει ριζικά το τοπίο για να αποτρέψει νέες παράνομες εκταμιεύσεις.

Από τις 4 Αυγούστου 2026 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO, η οποία αντλεί δεδομένα απευθείας από επίσημα κρατικά μητρώα και διενεργεί αυτοματοποιημένους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Η κατάργηση της χειροκίνητης καταχώρισης κλείνει τα παράθυρα λαθών και αναντιστοιχιών, υλοποιώντας το δεύτερο Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με τις Βρυξέλλες για την πλήρη εναρμόνιση της χώρας με τους κοινοτικούς κανόνες.

Η στρατηγική των Αρχών συμπληρώνεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, τα οποία απειλούνται πλέον με προσωρινό ή ακόμη και οριστικό λουκέτο σε περίπτωση που διαπιστωθεί εμπλοκή τους σε παρατυπίες.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα ο καταλογισμός των παρανόμως καταβληθέντων ποσών του παρελθόντος και να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ των ευρωπαϊκών ενισχύσεων θα φτάνει αποκλειστικά στα χέρια των πραγματικών παραγωγών.