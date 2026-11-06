Την κατηγορηματική του αντίθεση στις κυβερνητικές εξαγγελίες για αναπροσαρμογή του τέλους παρεπιδημούντων στο 1% εκφράζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), χαρακτηρίζοντας το μέτρο αδικαιολόγητο.

Όπως υπενθυμίζει ο φορέας, έχει ήδη προηγηθεί πρόσφατη αύξηση του συντελεστή έως το 0,75% μέσω του νόμου 5143/2024, καθιστώντας οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση υπερβολική και επιζήμια.

Παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των προορισμών και στηρίζει διαχρονικά την ενίσχυσή της, ξεκαθαρίζει ότι τα ταμεία των δήμων δεν μπορούν να τροφοδοτούνται από τη διαρκή αφαίμαξη ενός και μόνο παραγωγικού κλάδου, ο οποίος ήδη εισφέρει δυσανάλογα στα δημόσια έσοδα.

Έσοδα-μαμούθ από το Τέλος Ανθεκτικότητας και έλλειμμα ανταποδοτικότητας

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΕΤΕ παραθέτει αποκαλυπτικά μεγέθη για την εκρηκτική άνοδο των τουριστικών εισπράξεων του κράτους, εστιάζοντας στο Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση.

Τα σχετικά έσοδα εκτινάχθηκαν από τα 134 εκατομμύρια ευρώ το 2019 στα 588 εκατομμύρια το 2025, ενώ, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ έως τον Μάιο του 2026 και τον καταγεγραμμένο ρυθμό ανόδου κατά 31%, οι εισπράξεις εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 770 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του έτους.

Πριν από κάθε νέα φορολογική επιβάρυνση, ο Σύνδεσμος αξιώνει την ορθολογική και ουσιαστική αξιοποίηση αυτών των υπαρκτών πόρων, ζητώντας να συνδεθούν επιτέλους τα διαθέσιμα κονδύλια με τις πραγματικές ανάγκες υποδομών των τουριστικών περιοχών.

Στην 5η θέση της Μεσογείου η Ελλάδα λόγω φορολογίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ευρήματα σχετικής έρευνας του ΙΝΣΕΤΕ για τη φορολογική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής φιλοξενίας, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας περιορίζεται στην 5η θέση ανάμεσα σε επτά ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς, δεχόμενη σοβαρό πλήγμα από τα υψηλά φορολογικά βάρη και το μη μισθολογικό κόστος.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το τέλος παρεπιδημούντων υπολογίζεται απευθείας επί του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και όχι επί της καθαρής κερδοφορίας τους, επιτείνοντας τη συσσωρευμένη οικονομική ασφυξία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΣΕΤΕ θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την πραγματική ανταποδοτικότητα, τη θέσπιση ενιαίων και δίκαιων κανόνων ανταγωνισμού για όλες τις μορφές διαμονής και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών.