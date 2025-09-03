«Με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών.

Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής», σημείωσε με έμφαση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στο ΕΡΤnews.

Και συνέχισε: «Από την άλλη πλευρά η μείωση του ΦΠΑ που προτείνει η αντιπολίτευση, μπορεί να είναι ένα “δωράκι” σε “πονηρούληδες” και “εξυπνούληδες” που θα βάλουν ένα μέρος του οφέλους στην τσέπη. Για ποιο λόγο να μη δώσουμε τα χρήματα απευθείας στους πολίτες αλλά να τα δώσουμε στους ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους; Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επιμένει σε αυτή την πρόταση».

Μέσα από τη διπλή αυτή επισήμανση του (άμεσοι – έμμεσοι φόροι), ο Κ. Χατζηδάκης αιτιολόγησε, έτσι, και την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων (εισοδήματος) αντί για τους έμμεσους.

Εξ άλλου, προσέθεσε, «η μείωση των άμεσων φόρων θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Που είναι διπλά χρήσιμη λόγω και της συσσωρευμένης ακρίβειας των τελευταίων ετών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Και, «είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης», συμπλήρωσε και επανέλαβε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα έχουν ως βασικό μήνυμα τη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς και την οικογένεια.

Πέρα από τα φορολογικά θα περιλαμβάνουν επίσης δεσμεύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε σχέση με τους ενστόλους, ακόμη σε συνέχεια των παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους και τους ενοικιαστές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο.

«Κοιτάζουμε όλη την κοινωνία και κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, στηριζόμενοι στην ανάπτυξη της οικονομίας που είναι αρκετά μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ΕΕ, και στα αποτελέσματα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη:

-Για το δημογραφικό: Θα είναι και φέτος προτεραιότητα. Οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις. Είναι υποχρέωσή μας συνειδησιακή και εθνική.

-Για τον 13ο μισθό: Αν εφαρμοζόταν η πρόταση της αντιπολίτευσης δεν θα έμενε χώρος για ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, τη μεσαία τάξη συνολικά. Εκτός των άλλων, δεν θα ήταν και δίκαιο. Ήδη πάντως με το ξεπάγωμα των μισθών στο Δημόσιο από το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς.

-Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με την απαιτούμενη αυστηρότητα και με συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Πήγαμε σε δέσμευση περιουσιών για τα πρώτα 1.000 ΑΦΜ από τα 6.000 που έχουν προτεραιοποιηθεί. Θα ακολουθήσει η διερεύνηση των υπολοίπων και οι αντίστοιχοι καταλογισμοί.

-Για τις τιμές του ρεύματος: Είχαμε μεγάλες μειώσεις στις τιμές χονδρικής τον Αύγουστο που είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για να αρθούν δυσλειτουργίες στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και της μεγάλης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών που παράγουν φθηνότερο ρεύμα. Οι μειώσεις αυτές περνούν στις τιμές λιανικής τον Σεπτέμβριο.

-Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο: Πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, από το οποίο κυρίως ωφελημένη θα είναι η Κύπρος για προφανείς λόγους, καθώς αίρει την ενεργειακή της απομόνωση. Το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός όπως γίνεται με όλα τα διασυνοριακά έργα. Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και με συγκεκριμένες κινήσεις από υπουργεία και φορείς. Από εκεί και πέρα η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της, κατέληξε.