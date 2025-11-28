Στους λογαριασμούς των αγροτών μπαίνει σήμερα η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, ενώ, μέχρι το τέλος του έτους, οι πληρωμές που θα γίνουν φθάνουν στα 1,2 δις ευρώ, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης εφέτος είναι 363 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 490 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας η μείωση αυτή οφείλεται στο λιγότερο αριθμό αιτήσεων, στο μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, αλλά και στο γεγονός ότι, σε περίπου 45.000 παραγωγούς, θα γίνει επανέλεγχος, ενώ υπάρχει και ένας ικανός αριθμός αγροτών που δεν θα πάρουν καθόλου ενίσχυση επειδή ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη.

«Περίπου 45.000 παραγωγοί βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου», είπε ο Υπουργός και διευκρίνισε: «Είναι δυνητικοί δικαιούχοι και εφόσον ο έλεγχος αποδείξει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα πληρωθούν κανονικά».

«Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα της επόμενης ημέρας», τόνισε ο ΥπΑΑΤ και η σημερινή πληρωμή αποτελεί ορόσημο μιας συνολικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ και μιας κοπιώδους διαδρομής «μέσα από μια διαδικασία που ζητούσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο Οργανισμός με διαφάνεια».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σταδιακά σε μια νέα λειτουργία, καθώς «πραγματοποιούνται ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι».

Η καθυστέρηση ενός μηνός στην πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας οφείλεται στο γεγονός ότι το ΟΣΔΕ έμεινε φέτος ανοιχτό μέχρι τις 20 Οκτωβρίου λόγω του προβλήματος που υπήρξε σε συγκεκριμένες περιοχές με το ΑΤΑΚ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους παραγωγούς να καταστήσουν επιλέξιμα τα αγροτεμάχιά τους.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, τόνισε ο κ. Τσιάρας «λίγο-πολύ βρισκόμαστε αρκετά κοντά στα περυσινά δεδομένα», επισημαίνοντας όμως ότι ο φετινός μεγάλος όγκος ελέγχων αποδεικνύει «ότι έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά» και ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης αποδεικνύεται από την ίδια την πραγματικότητα».

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται καταβολές που «θα φτάσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ», ενώ ο Οργανισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί σε μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη ένταξή του στην ΑΑΔΕ από 1/1/2026.

Τότε ο ΟΠΕΚΕΠΕ «θα λειτουργεί μέσα από ένα μοντέλο διασταυρωτικών ελέγχων, απόλυτης διαφάνειας», κάτι που – όπως τόνισε – είναι κρίσιμο «για να ανακτηθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο έναντι των Ελλήνων αγροτών και παραγωγών αλλά και έναντι της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

