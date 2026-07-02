Από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις 14:00, έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 11:00, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του φορέα, η προσωρινή αυτή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης του υποσυστήματος εισφορών «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ», στο πλαίσιο της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.).

Οι υπηρεσίες που τίθενται εκτός λειτουργίας

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι ασφαλισμένοι δεν θα έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Εισφορές μη μισθωτών ΕΦΚΑ/e-ΕΦΚΑ.

Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ.

Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση.

Έναρξη (εγγραφή/επανεγγραφή), μεταβολή δραστηριότητας και λήξη ασφάλισης.

Προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ.

Επιπτώσεις στην Πλατφόρμα «Dashboard Πολίτη-myEFKA»

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εργασιών μετάπτωσης, στην ψηφιακή πλατφόρμα «Dashboard Πολίτη-myEFKA» θα ισχύσουν τα εξής:

Δεν θα εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων, καθώς τα σχετικά δεδομένα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμα. Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 10 Ιουλίου 2026, δεν θα λειτουργεί η υπηρεσία πληρωμής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του συστήματος IRIS. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι όλοι οι υπόλοιποι υφistάμενοι τρόποι πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παραμένουν κανονικά διαθέσιμοι. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης εγγραφής δεν θα εκτελεστεί στη ροή του Ιουλίου 2026, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι όσο ολοκληρώνεται η μετάβαση στο νέο σύστημα.

Εξυπηρέτηση Εκτάκτων Αναγκών

Για την αντιμετώπιση τυχόν επειγουσών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά το διάστημα της τεχνικής διακοπής, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται απευθείας από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ στην οποία υπάγονται.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Η αναβάθμιση αυτή έχει ως τελικό στόχο τη ριζική βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μέσα από ένα πιο σύγχρονο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον.