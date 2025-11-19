Την ικανοποίησή του για τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και προβλέπει ότι τα περίπτερα, τα καταστήματα ψιλικών και τα εξειδικευμένα καταστήματα καπνικών προϊόντων εξαιρούνται από το κριτήριο του κύκλου εργασιών στο ελάχιστο καθαρό εισόδημα εκφράζει με ανάρτησή του στην ηλεκτρονική σελίδα του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η εξαίρεση αφορά τους ΚΑΔ:

47.19.10.01 – Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά 47.19.10.02 – Εκμετάλλευση περιπτέρου 47.26 – Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η ρύθμιση αποτελεί πάγια και τεκμηριωμένη διεκδίκηση του ΕΕΑ, καθώς οι συγκεκριμένες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κέρδους και ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να αποδοθούν με οριζόντια κριτήρια τζίρου. Το επιμελητήριο υπενθυμίζει ότι είχε υποβάλει επανειλημμένα αναλυτικές τεχνικές προτάσεις και δεδομένα προς το υπουργείο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια δίκαιη και λειτουργική λύση.

Το επιμελητήριο αναφέρει ότι υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ του ΕΕΑ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Περιπτερούχων προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του κλάδου.

«Η πρόβλεψη που τίθεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικής, ουσιαστικής και άριστης συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ» όπως σημειώνεται.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του επιμελητηρίου, δήλωσε: «Οι διαδοχικές συναντήσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η κατάθεση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων από την πλευρά μας, έφεραν αποτέλεσμα. Αυτή η εξέλιξη δικαιώνει τον αγώνα τόσο του επιμελητηρίου όσο και των φορέων που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες σε περίπτερα και ψιλικά. Παράλληλα καταδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να έχουν όλα τα επιμελητήρια στην προσπάθεια στήριξης των μελών τους και στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θέλω να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Κότσηρα, καθώς ήταν ο άνθρωπος που ασχολήθηκε περισσότερο με το θέμα, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Περιπτερούχων και τον πρόεδρος της που είναι το μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ, Θεόδωρο Μάλλιο και την καθοριστική συμβολή του μέλους της διοικητικής επιτροπής του ΕΕΑ, Σπύρου Σταυρούλια».

Πηγή: ΕΕΑ