Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχθηκε με ανακούφιση την ανακοίνωση των νέων δασμών από την Ουάσινγκτον, εξαλείφοντας τις έντονες ανησυχίες που είχαν δημιουργηθεί μετά το νέο πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αμερικανικό κολοσσό Google.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκίλι, εξέφρασε την ικανοποίηση της ΕΕ για το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις αμερικανικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στη διατλαντική εμπορική συμφωνία του περασμένου έτους.

Το νέο δασμολογικό καθεστώς, το οποίο αφορά περίπου εξήντα οικονομίες, τηρεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση το πλαφόν του 15% που είχε συμφωνηθεί στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ορίζεται ένας συνολικός φορολογικός συντελεστής 10% για την ΕΕ, ενώ επανεισάγονται οι απαλλαγές από επιπλέον δασμούς σε προϊόντα όπως ο φελλός και τα διαμάντια.

Παράλληλα, διατηρούνται οι εξαιρέσεις για τα αεροσκάφη, τα ανταλλακτικά τους και τα γενόσημα φάρμακα, εξέλιξη που δημιουργεί θετική δυναμική για τις συνομιλίες σε κρίσιμους τομείς όπως οι πρώτες ύλες και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, λίγες μόλις ώρες μετά την επιβολή προστίμου ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Η κίνηση αυτή της ΕΕ είχε φουντώσει τα σενάρια για αμερικανικά αντίποινα μέσω αύξησης δασμών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί συστηματικά τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν αμερικανικές εταιρείες.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για τις εμπορικές σχέσεις, Τζέιμισον Γκριρ, είχε προειδοποιήσει ότι το πρόστιμο δημιουργεί αβεβαιότητα και συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη διατλαντική σταθερότητα.

Χωρίς επιβάρυνση οι βρετανικές επιχειρήσεις, απορρίπτει τους ισχυρισμούς η Βέρνη, δεν απαντά με αντίποινα το Όσλο

Η Βρετανία δήλωσε ότι η τελευταία απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στους εμπορικούς τους εταίρους, εν μέσω ισχυρισμών για χαλαρή εφαρμογή των απαγορεύσεων περί καταναγκαστικής εργασίας, δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εγχώριες επιχειρήσεις.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης τόνισε ότι η διμερής συμφωνία παραμένει σε ισχύ, επισημαίνοντας τη βελτίωση των εμπορικών όρων με μηδενικούς δασμούς στο ουίσκι και την ιατρική τεχνολογία, καθώς οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τα μέτρα που λαμβάνει το Λονδίνο κατά της καταναγκαστικής εργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Από την πλευρά της, η Ελβετία σημείωσε ότι λαμβάνει υπόψη τους επιπλέον αμερικανικούς δασμούς έως 12,5% στις εισαγωγές της, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της έρευνας περί καταναγκαστικής εργασίας.

Η ελβετική κυβέρνηση πρόσθεσε ότι με τη ρύθμιση αυτή οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τηρούν την κοινή ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2025.

Τέλος, η Νορβηγία ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αντίποινα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο NRK ότι το Όσλο δεν πρόκειται να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ ως απάντηση στη δασμολόγηση των νορβηγικών προϊόντων με συντελεστή 12,5%.