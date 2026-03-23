Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη εξειδίκευση τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τι ισχύει για το Fuel Pass και πώς θα γίνει επιδότηση στο diesel

Ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Εάν αυξηθεί σημαντικά η τιμή του diesel, τότε αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και κατ’ επέκταση οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε την επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής κατά 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το τελικό όφελος στην τιμή, μαζί με τον ΦΠΑ, να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζω ότι το αντίστοιχο ποσό επιδότησης το 2022 ήταν 15 λεπτά.

Στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο η μείωση του κόστους για όσους χρησιμοποιούν diesel, αλλά και η συνολική συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε τη μεταφορά, την παραγωγή, την αγροτική οικονομία και τελικά τις τιμές σε όλα τα προϊόντα.

Το συνολικό κόστος του μέτρου για ένα δίμηνο -Απρίλιο και Μάιο-, εφόσον χρειαστεί να εφαρμοστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, ανέρχεται στα 106 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο μέτρο αφορά την ενίσχυση των νοικοκυριών για το κόστος μετακίνησης, δηλαδή μια στοχευμένη επιδότηση για τα καύσιμα. Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω ψηφιακής κάρτας Fuel Pass, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί περίπου σε 36 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη.

Θέλω επίσης να προλάβω ένα ερώτημα που αναμένεται να τεθεί: το τελικό όφελος για τον πολίτη είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προέκυπτε με μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μια τέτοια μείωση θα κατανέμονταν σε όλους, ενώ το συγκεκριμένο μέτρο καλύπτει περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Διευρύνουμε δηλαδή τους δικαιούχους σε σχέση με το παρελθόν, ώστε το όφελος για τον καθένα να είναι ουσιαστικότερο».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης, το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει – και να το κάνει με τον σωστό τρόπο. Με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, προστατεύουν την παραγωγή, συγκρατούν τις τιμές και διατηρούν την οικονομία σε σταθερή πορεία.

Αυτό ακριβώς υπηρετεί το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και παρουσιάζουμε σήμερα ως οικονομικό επιτελείο. Πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζουν την κοινωνία, προστατεύουν την οικονομία και διασφαλίζουν ότι η χώρα θα παραμείνει όρθια».

Ο Υφυπουργός Θ. Πετραλιάς για το diesel κίνησης είπε:

«Πρώτο μέτρο είναι η επιδότηση του ντίζελ κίνησης στο δίκτυο διανομής, η οποία χρηματοδοτείται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.

Η επιδότηση αφορά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντίζελ κίνησης) που διατίθεται στην εσωτερική αγορά και θα ισχύσει αρχικά για το διάστημα από 1η έως 30 Απριλίου 2026.

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ, με στόχο το τελικό όφελος για τον καταναλωτή να φτάσει περίπου τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Το κόστος της επιδότησης για τον μήνα Απρίλιο εκτιμάται σε περίπου 51 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία κατανάλωσης.

Σε περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου κινηθούν ανοδικά, το μέτρο μπορεί να επεκταθεί και για τον μήνα Μάιο».

Fuel Pass 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, όπου οι δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας το όχημά τους.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Είσοδο στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet

Δήλωση του οχήματος για το οποίο ζητείται η επιδότηση

Επιβεβαίωση στοιχείων (ΑΦΜ, στοιχεία κυκλοφορίας, ασφάλιση κ.λπ.)

Επιλογή τρόπου καταβολής της ενίσχυσης (ψηφιακή κάρτα ή IBAN)

Σημειώνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ κάθε όχημα δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Το όχημα να είναι σε κυκλοφορία

Να είναι ασφαλισμένο

Να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Ποιοι είναι δικαιούχοι – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

Για μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με +5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Τα όρια αυτά είναι διευρυμένα σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα.

Πώς πληρώνονται οι δικαιούχοι – Ψηφιακή κάρτα ή IBAN

Οι δικαιούχοι έχουν δύο επιλογές για να λάβουν την ενίσχυση:

1. Ψηφιακή κάρτα (στο κινητό)

Εκδίδεται ηλεκτρονικά

Χρησιμοποιείται:

σε πρατήρια καυσίμων

σε μέσα μαζικής μεταφοράς

σε ταξί

Δίνει μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN)

Το ποσό κατατίθεται απευθείας στον λογαριασμό. Δεν υπάρχουν περιορισμοί χρήσης. Ωστόσο, το ποσό είναι μικρότερο.

Πόσα χρήματα παίρνουν