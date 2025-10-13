«Με δεδομένο ότι ο έλεγχος(OLAF) μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα», εξηγούσαν σχετικές πηγές, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι «σχετικές πηγές» επικαλούνται δηλαδή την έφοδο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έγινε σήμερα το πρωί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Πολλοί αγρότες είχαν έως σήμερα σχηματίσει την εντύπωση ότι οι εκκρεμούσες από παλιά επιδοτήσεις, δηλαδή οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.

Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωνε ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας και ότι ήταν θέμα ημερών να αρχίσει η καταβολή τους. Τώρα θα πρέπει να περιμένουν το νέο… χρονοδιάγραμμα, που είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει το ΥΠΑΑΤ.