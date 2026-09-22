Σειρά διευκρινίσεων εξέδωσε η ΑΑΔΕ σχετικά με την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο για την υποβολή της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» και τη δυνατότητα προσωρινής παράλληλης χρήσης των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης τιμολογίων.

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η υποβολή της συγκεκριμένης δήλωσης αφορά πλέον αποκλειστικά τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ (βάσει του φορολογικού έτους 2023) οι οποίες επιθυμούν να αξιοποιήσουν την περίοδο προσαρμογής από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης παρέχεται έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, επιτρέποντας σε αυτές τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν παράλληλα την έκδοση παραστατικών και με τους παραδοσιακούς τρόπους.

Στον αντίποδα, δεν απαιτείται η υποβολή της δήλωσης από τις επιχειρήσεις που από την 1η Οκτωβρίου 2026 εκδίδουν ήδη αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία αφορά μόνο τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ και δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις δήλωσης σε περίπτωση χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στον τρόπο έκδοσης των παραστατικών λιανικής και στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.

Για τις περιπτώσεις όπου η υποβολή είναι απαραίτητη, η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > myDATA > Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.