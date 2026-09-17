Διπλή παρέμβαση με στόχο τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει συνδυαστική ενίσχυση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τη συμβολή των διυλιστηρίων, εξασφαλίζοντας ότι η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κυμανθεί κατά την προηγούμενη περίοδο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μια σειρά από επιπλέον ελαφρύνσεις, που περιλαμβάνουν την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους καταναλωτές, την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και της εμπορίας, καθώς και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Οκτώβριο.

Τέλος, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων.

Δεσμεύσεις για τη διατήρηση του επιδόματος ανεργίας

Δεν πρόκειται να περικοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, καθώς αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων, είπε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός και διευκρίνισε:

«Η πρόσφατη αναμόρφωση στοχεύει στην ενισχυμένη οικονομική στήριξη των δικαιούχων κατά το πρώτο διάστημα της ανεργίας, όταν και οι ανάγκες είναι αυξημένες, ενώ παράλληλα διατηρείται το επίδομα εργασίας με επιδότηση στο 50%.

Το θεσμικό πλαίσιο παραμένει σαφές όσον αφορά τις υποχρεώσεις των ανέργων, καθώς η άρνηση προσφερόμενων θέσεων εργασίας συνεπάγεται τη διακοπή της επιδότησης.

Η συζήτηση αυτή διεξάγεται πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον, με το ποσοστό της ανεργίας να έχει υποχωρήσει στο 7,9%, έναντι του 18% που καταγραφόταν στο παρελθόν».