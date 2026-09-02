Νέος κύκλος αιτήσεων για την κάλυψη επιπλέον θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδονία ξεκινά την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 13:00 από τη ΔΥΠΑ, με διαθέσιμο προϋπολογισμό ύψους 2.034.597,20 ευρώ.

Το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) για τις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση και προσφέρει επιχορήγηση έως και 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (έως 14.220 ευρώ ετησίως) για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

2.700 νέες θέσεις εργασίας και ύψος επιχορήγησης

Το «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νήσων» αφορά τη δημιουργία συνολικά 2.700 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με τα ποσοστά κάλυψης του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών να διαμορφώνονται ως εξής:

Κοινοί άνεργοι: Επιχορήγηση 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 829,50 ευρώ μηνιαίως (συνολικά έως 9.954 ευρώ ανά θέση).

Επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα (συνολικά έως ανά θέση). Άνεργοι που εμπίπτουν στον ορισμό του ΔΑΜ: Επιχορήγηση 100% του κόστος, με ανώτατο όριο τα 1.185 ευρώ μηνιαίως (συνολικά έως 14.220 ευρώ ανά θέση).

Στην κατηγορία του ΔΑΜ υπάγονται άνεργοι που είχαν απασχοληθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε παρακμάζοντες τομείς (π.χ. βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) ή σε μετασχηματιζόμενους τομείς (π.χ. διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας).

Περιοχές εφαρμογής, προϋπολογισμός και αιτήσεις

Παράλληλα με την έναρξη των αιτήσεων στη Δυτική Μακεδονία, επισημαίνεται ότι συνεχίζεται κανονικά η υποβολή αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν:

Στη Μεγαλόπολη και στους όμορους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

Στα μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κρήτης (νήσος Γαύδος) με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 29.963.800 ευρώ.

Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη διεύθυνση: https://app.opske.gr/

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη Δημόσια Πρόσκληση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies