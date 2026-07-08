Ανοίγει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2026» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η διαδικασία αφορά τόσο τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους όσο και τους παρόχους, με την προθεσμία να εκπνέει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και παράλληλα στην έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του βιβλίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ και προβλέπει την έκδοση 150.000 ψηφιακών επιταγών, με την αξία της καθεμίας να διαμορφώνεται στα 25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Κάθε επιταγή ενσωματώνει έναν μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό, ο οποίος εξασφαλίζει στους κατόχους του επιπλέον έκπτωση 10% για την αγορά οποιουδήποτε βιβλίου επιλέξουν από τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για τη συμμετοχή ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με το όριο να ορίζεται έως 16.000 ευρώ για άγαμους, έως 24.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, και έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Μια σημαντική καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η απευθείας συμμετοχή των τρίτεκνων και πολύτεκνων γονέων χωρίς τη διαδικασία της μοριοδότησης, εφόσον βέβαια καλύπτουν τις βασικές προϋποθέσεις.

Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί με αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ, με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια όπως η ύπαρξη αναπηρίας, η μονογονεϊκότητα, ο αριθμός των τέκνων, το ετήσιο εισόδημα, καθώς και η μη συμμετοχή στα προγράμματα των δύο προηγούμενων ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσα από την πύλη gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή από την αρχική σελίδα προς την ενότητα για την εργασία και την ασφάλιση, στη συνέχεια στις αποζημιώσεις και παροχές και τελικά στις επιταγές αγοράς βιβλίων.

Η είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet και του ΑΜΚΑ

Αντίστοιχα, ως πάροχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλα τα νόμιμα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι. Όσοι επαγγελματίες είχαν λάβει μέρος στο περσινό πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα στο νέο Μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Οι νέοι πάροχοι υποβάλλουν την αίτησή τους στο gov.gr, επιλέγοντας στην κατηγορία των αποζημιώσεων και παροχών την εξειδικευμένη διαδρομή για τους παρόχους επιταγών αγοράς βιβλίων, ενώ για τη δήλωση πολλαπλών υποκαταστημάτων απαιτείται η χρήση κωδικών ΔΥΠΑ.