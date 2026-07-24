Συνολικό ποσό ύψους 2.492.777.459,09 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 4.333.061 δικαιούχους από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Η συντριπτική πλειονότητα των κονδυλίων αφορά την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2026, οι οποίες θα πιστωθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες. Αρχικά, στις 28 Ιουλίου θα διατεθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 συνταξιούχους, ενώ στις 30 Ιουλίου θα ακολουθήσει η καταβολή 1.113.621.125,94 ευρώ σε επιπλέον 1.655.856 δικαιούχους.

Την ίδια ημέρα, 30 Ιουλίου, θα καταβληθούν 2,8 εκατομμύρια ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για τις προκαταβολές συντάξεων του Αυγούστου, ενώ στις 29 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η πίστωση 1,8 εκατομμυρίου ευρώ σε 498 απασχολούμενους συνταξιούχους, ποσό που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για τα έτη 2024 και 2025.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, θα διατεθούν 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην πίστωση συνολικά 37,7 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, 16 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, ενώ 1 εκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθεί σε 19.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, ενώ τέλος 700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.