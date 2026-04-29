Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μιας νέας, σύγχρονης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία διευκολύνει ουσιαστικά εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων, καθώς και φορείς του Δημοσίου.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) ΑΠΔ», με σκοπό την τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης προσωπικού που έχουν δηλωθεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). (https://www.e-efka.gov.gr/el/ilektronikes-ypiresies/ergodotes/dilosi-metabolis-stoiheion-asfalisis-dmsa-apd).

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες», με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οφέλη της νέας υπηρεσίας είναι τα εξής:

– Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τους εργοδότες

– Μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις τοπικές διευθύνσεις

– Άμεση και ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

– Διαφάνεια στη διαδικασία και ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία της αίτησης

Διαδικασία υποβολής

– Οι ΔΜΣΑ, κατά την υποβολή τους, συσχετίζονται με τα αντίστοιχα ασφαλιστικά δεδομένα των συγκεκριμένων ΑΠΔ.

– Μετά την οριστική υποβολή τους, ανακατευθύνονται, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο εργοδότης, προς έλεγχο στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης και εισφορών.

– Το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης της ΔΜΣΑ γνωστοποιείται, σε κάθε περίπτωση (έγκρισης ή απόρριψής τους), ηλεκτρονικά στον εργοδότη.

Η νέα υπηρεσία παρέχει επίσης τη δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης που είχαν κατατεθεί χειρόγραφα στο παρελθόν και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Πηγή: e-ΕΦΚΑ