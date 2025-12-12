Το Συμβούλιο της ΕΕ, κατά την «πρεμιέρα» Πιερρακάκη, ενέκρινε την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ σε όλα τα μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σήμερα, τα δέματα αυτά εισάγονται αδασμολόγητα, γεγονός που σύμφωνα με την ΕΕ, προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, διευκολύνει φαινόμενα απάτης και δημιουργεί περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Η προσωρινή αυτή ρύθμιση θα εφαρμόζεται έως ότου τεθεί σε ισχύ το μόνιμο καθεστώς για τις μικρές αποστολές, το οποίο συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Ο δασμός των 3 ευρώ θα ισχύει για όλες τις μικρές αποστολές που εισέρχονται στην ΕΕ και των οποίων οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο σύστημα εισαγωγών (IOSS) για σκοπούς ΦΠΑ.

Το IOSS καλύπτει περίπου το 93% των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εισαγόμενων μικρών δεμάτων θα υπάγεται στο νέο καθεστώς.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διεκπεραίωσης» που συζητείται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των τελωνείων και του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Η απόφαση του Συμβουλίου ακολουθεί τη δέσμευση των κρατών-μελών, τον Νοέμβριο του 2025, να προχωρήσουν σε μια απλή και άμεση προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε μικρά δέματα εντός του 2026.

Το νέο καθεστώς θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εφαρμοστεί οριστικά η συμφωνία για κατάργηση του ισχύοντος ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει τακτικά το ενδεχόμενο επέκτασης του δασμού και σε εμπορεύματα που αποστέλλονται από πωλητές εκτός ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο IOSS.