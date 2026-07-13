Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε το επίσημο χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης των μέτρων.

Η αρχή γίνεται με τη ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ να βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και την αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να αναμένεται έως τις 20 Ιουλίου.

Στη συνέχεια, στις 26 Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ ο νέος, αναβαθμισμένος εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος επιτρέπει πλέον την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς το Δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Το πακέτο των παρεμβάσεων ολοκληρώνεται στις 21 Σεπτεμβρίου με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ένα πρόσθετο εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.

Η ανταπόκριση των οφειλετών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό να καταγράφει άλμα αιτήσεων λόγω του νέου νομοθετικού πλαισίου και της διεύρυνσης των προϋποθέσεων υπαγωγής.

Μόνο κατά τον μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι εκκινήσεις αιτήσεων έφτασαν σε υψηλό εξαμήνου με 6.129 εγγραφές και 3.356 οριστικές υποβολές.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 64.406 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων πολιτών και των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι αποτέλεσαν το 12,5% των ρυθμίσεων του Ιουνίου, ενώ παράλληλα 584 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προστατεύοντας την περιουσία τους από πλειστηριασμούς.

Παράλληλα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, σε ανοδική τροχιά κινούνται και οι διμερείς ρυθμίσεις χρεών με τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Τον Μάιο του 2026, οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers της αγοράς προχώρησαν σε 4.821 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλειονότητα αυτών των συμφωνιών να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Για την υποστήριξη όλων αυτών των διαδικασιών, οι πολίτες αξιοποιούν έντονα την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω της πλατφόρμας myEGDIXlive.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 24.796 ψηφιακά ραντεβού, με τον μεγαλύτερο όγκο να αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ ακολούθησαν αιτήματα για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, γενικές πληροφορίες διαχείρισης οφειλών, όρους προστασίας ευάλωτων και θέματα του Κώδικα Δεοντολογίας.