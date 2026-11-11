Εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον των νοικοκυριών για το ανανεωμένο και αυξημένο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026 – 2027, παρά το γεγονός ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δεν διευρύνθηκαν με αποτέλεσμα η λεγόμενη μεσαία τάξη να μένει ουσιαστικά εκτός.

Παράλληλα, οι προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης επισημαίνουν ότι το επίδομα δεν αναθερμαίνει την αγορά καθώς η προαναγγελία της προκαταβολής στις 23 Δεκεμβρίου, αναγκάζει τους δικαιούχους να κάνουν τις προμήθειές τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία αυτή.

Παρά τις δυσκολίες και τις αστοχίες, μέσα σε λίγες μόλις ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση το απόγευμα της Τρίτης, ο ρυθμός υποβολής ήταν καταιγιστικός, ξεπερνώντας τις 185.000 εγκεκριμένες αιτήσεις νωρίς το πρωί.

Η μερίδα του λέοντος, σχεδόν δύο στις τρεις αιτήσεις (111.695), αφορά παραδοσιακά καύσιμα με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ 73.993 νοικοκυριά στράφηκαν στην επιδότηση μέσω ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σύστημα της ΑΑΔΕ υποδέχεται τόσο τις ατομικές αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων όσο και τη δήλωση κατανομής των χιλιοστών δαπάνης για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών, με την προθεσμία να εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Τα βήματα της αίτησης και η γκάμα των επιδοτούμενων καυσίμων

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση με τους κωδικούς TAXISnet.

Κατά τη συμπλήρωση, οι πολίτες καλούνται να καταχωρίσουν το είδος της θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας, τη διεύθυνση και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, καθώς και την ιδιότητά τους (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, με τον τελευταίο να συμπληρώνει υποχρεωτικά το ΑΦΜ του εκμισθωτή).

Στις πολυκατοικίες καταχωρίζονται επιπλέον τα αντίστοιχα χιλιοστά συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες.

Η περίμετρος της ενίσχυσης καλύπτει αποκλειστικά την κύρια κατοικία και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πηγών ενέργειας: πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση, φωτιστικό πετρέλαιο («μπλε κηροζίνη») αλλά και ρεύμα.

Για τα εναλλακτικά καύσιμα, πέραν του πετρελαίου και του ηλεκτρισμού, απαιτείται η ανάρτηση των σχετικών παραστατικών αγοράς στην πλατφόρμα.

Αυξήσεις και μεγαλύτερες προκαταβολές

Τα ποσά της φετινής χειμερινής περιόδου εμφανίζονται αισθητά ενισχυμένα. Για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το ανώτατο όριο ενίσχυσης κάνει άλμα 30% και φτάνει τα 1.560 ευρώ, έναντι 1.200 ευρώ πέρυσι.

Ταυτόχρονα, επιταχύνονται σημαντικά οι εκταμιεύσεις μέσω υψηλότερων προκαταβολών.

Όσοι είχαν λάβει το επίδομα κατά την περίοδο 2025-2026 κατοχυρώνουν ως προκαταβολή το 80% του περσινού ποσού (από 60% πέρυσι), με την εξόφληση να έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027.

Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή διαμορφώνεται στο 65% (έναντι 50% παλαιότερα), ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες καυσίμων προβλέπεται επιπλέον συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Στην πράξη, μια οικογένεια που εισέπραξε πέρυσι 1.000 ευρώ θα δει άμεσα στον λογαριασμό της προκαταβολή 800 ευρώ, περιμένοντας το υπόλοιπο με την οριστικοποίηση των στοιχείων κατανάλωσης.

Αντίστοιχα, νέος δικαιούχος με συνολικό υπολογιζόμενο ποσό 1.000 ευρώ θα εισπράξει αρχικά 650 ευρώ, ενώ σε ορεινούς οικισμούς η συνολική επιδότηση μπορεί να αγγίξει το ταβάνι των 1.560 ευρώ βάσει κλιματικών και εισοδηματικών κριτηρίων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ο ειδικός όρος για τα καυσόξυλα

Το επίδομα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα κάθε οικογενειακής κατάστασης (άγαμοι, έγγαμοι, μέρη συμφώνου συμβίωσης, διαζευγμένοι ή σε διάσταση) που διαμένουν στην κύρια κατοικία τους και πληρούν τα καθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Ειδική πρόβλεψη ισχύει για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα: η ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους και ο τοπικός κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 0,8.

Τα τρία κρίσιμα λάθη που μπλοκάρουν την πληρωμή

Η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ είναι αυστηρή και τρία συνηθισμένα σφάλματα μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της επιδότησης.

Πρώτο και συχνότερο είναι η καταχώριση μη έγκυρου IBAN ή λογαριασμού στον οποίο ο αιτών δεν εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος στην ενότητα του myAADE.

Δεύτερη παγίδα αποτελεί η αναντιστοιχία ανάμεσα στη δηλωθείσα κύρια κατοικία, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τα στοιχεία του εντύπου Ε1.

Τέλος, για τα καύσιμα που απαιτούν καταχώριση αποδείξεων, τα παραστατικά αγοράς πρέπει να αναγράφουν επακριβώς το ΑΦΜ του δικαιούχου, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση ακυρώνει την πληρωμή κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο.