Ολοκληρώνεται μέχρι αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο πρώτος κύκλος πληρωμών για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ για κάθε τέκνο. Η πίστωση των ποσών γίνεται «αυτόματα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ και χωρίς την ύπαρξη ανώτατου ορίου (πλαφόν) στο πλήθος των παιδιών ανά οικογένεια.

Ωστόσο, χιλιάδες νοικοκυριά θα διαπιστώσουν ότι δεν θα λάβουν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους. Ορισμένοι θα μείνουν οριστικά εκτός λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, άλλοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα λόγω λάθος στοιχείων, ενώ μια ειδική κατηγορία γονέων με νεογέννητα θα πρέπει να περιμένει τη δεύτερη πληρωμή στα τέλη Αυγούστου.

Ποιοι μένουν εκτός πληρωμών και ποιοι πάνε για Αύγουστο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η έκτακτη ενίσχυση αφορά περίπου 975.000 νοικοκυριά, όμως τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών δεν θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι αύριο:

Υπέρβαση εισοδηματικών ορίων : Όσοι ξεπερνούν τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια αποκλείονται αυτόματα από την παροχή, ακόμη κι αν πρόκειται για πολύτεκνες οικογένειες (π.χ. με 5 παιδιά).

: Όσοι ξεπερνούν τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια αποκλείονται αυτόματα από την παροχή, ακόμη κι αν πρόκειται για πολύτεκνες οικογένειες (π.χ. με 5 παιδιά). Λάθος IBAN : Πολίτες που έχουν καταχωρίσει λανθασμένα τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού στο Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση η πίστωση αποτυγχάνει και απαιτείται άμεση διόρθωση.

: Πολίτες που έχουν καταχωρίσει λανθασμένα τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού στο Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση η πίστωση αποτυγχάνει και απαιτείται άμεση διόρθωση. Οικογένειες με νεογέννητα (Πληρωμή 30ής Αυγούστου): Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026, η καταβολή θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2026, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Γεννημένα το 2025 : Πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση του έτους 2025.

Γεννημένα το 2026 (έως 31/7) : Πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση ΑΦΜ του παιδιού έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

Σχετικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια εκκινούν από τα 39.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και προσαυξάνονται κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.