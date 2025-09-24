Με βάση τις φορολογικές δηλώσεις των εκμισθωτών που αναγκάστηκαν να κάνουν δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, θα υπολογίζεται η ετήσια επιδότηση ενοικίου των ασυνεπών ενοικιαστών.

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ σε ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της, αυτό προβλέπει η ΚΥΑ Α.1132/2025 που προσδιορίζει τη διαδικασία και τις εξαιρέσεις από την καταβολή της νέας ετήσιας επιδότησης των ενοικιαστών κατοικιών.

Συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ αυτή ορίζεται ότι η ΑΑΔΕ δύναται να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία και στοιχείο για τη διακρίβωση ενεργούς μίσθωσης, βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και του ύψους του καταβληθέντος μισθώματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος από τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) των εκμισθωτών (υπεκμισθωτών), δηλώσεων ανείσπρακτων ενοικίων κλπ.

Σε περίπτωση ύπαρξης δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων από τους εκμισθωτές, η ΚΥΑ ρητά ορίζει ότι το ως άνω ετήσιο μίσθωμα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2).

Η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται κατά μέγα μέρος στις επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι δηλώσεις των ιδιοκτητών προς την ΑΑΔΕ για αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και να «επιβραβεύονται» με επίδομα όσοι ζημίωσαν τόσο τους ιδιοκτήτες, όσο και το κράτος με την αποστέρηση των αντίστοιχων φορολογικών εσόδων του.