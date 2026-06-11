Προσωρινό ψηφιακό λουκέτο βάζει ο e-ΕΦΚΑ το προσεχές Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026, λόγω εκτεταμένων εργασιών τεχνικής αναβάθμισης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του Φορέα, «η διακοπή θα ξεκινήσει στις 15:00 το μεσημέρι και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23:30 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά τα πληροφοριακά συστήματα και τις διαδικτυακές υπηρεσίες (WS) που αντλούν δεδομένα από το Μητρώο ΑΜΚΑ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ). Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας των υποδομών».

Οι Υπηρεσίες που θα τεθούν εκτός λειτουργίας

Κατά το συγκεκριμένο οκτάωρο, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι δεν θα έχουν καμία δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ. Οι σημαντικότερες από τις υπηρεσίες που επηρεάζονται άμεσα είναι:

Συντάξεις & Επιδόματα: Ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς και οι αιτήσεις για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και εξόδων κηδείας.

Ασφαλιστική Κατάσταση: Ο έλεγχος και η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, η απογραφή ασφαλισμένων και η μεταβολή των προσωπικών τους στοιχείων.

Ιστορικό & Προϋπηρεσία: Η πρόσβαση στην ασφαλιστική ιστορία των πολιτών και η έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Μη Μισθωτοί): Το σύνολο των ψηφιακών εφαρμογών που αφορούν εισφορές, οφειλές, την έναρξη ασφάλισης, καθώς και τη διαχείριση στοιχείων τέκνων για τη μείωση της εισφοράς μητρότητας.

Πιστοποίηση Αναπηρίας: Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αξιολόγησης στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας.

Επιπτώσεις και σε άλλους φορείς (Συνταγογράφηση)

Το ψηφιακό «πάγωμα» δεν περιορίζεται μόνο στον e-ΕΦΚΑ. Καθώς το Μητρώο ΑΜΚΑ αποτελεί τη βάση για πολλά κρατικά συστήματα, θα επηρεαστούν άμεσα όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τρίτων φορέων που διασυνδέονται με αυτό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών (15:00 – 23:30) αναμένονται σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες στο σύστημα της άυλης και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γιατρών, καθώς και σε πλατφόρμες προνοιακών επιδομάτων.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι «η επαναφορά του συνόλου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα γίνει σταδιακά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών αναβάθμισης από την ΗΔΥΚΑ αργά το βράδυ του Σαββάτου».