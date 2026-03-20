Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., προγραμματίζει την καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους παραγωγούς στις αρχές Απριλίου 2026, για ζημίες τις οποίες υπέστησαν οι καλλιέργειές τους φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου, εντός του έτους 2025.

Προϋπόθεση για την πληρωμή των αποζημιώσεων τις οποίες δικαιούνται οι ασφαλισμένοι παραγωγοί στον Οργανισμό, αποτελεί η εξόφληση της οφειλόμενης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛ.Γ.Α. του έτους 2025.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ν.3877 και Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. Αποζημίωσης Φυτικής Παραγωγής ΦΕΚ 1668/Β’/27-07-2011 και Κανονισμό Αποζημίωσης Ζωικού Κεφαλαίου ΦΕΚ 1669/Β’/27-07-2011, καλούνται οι παραγωγοί να εκπληρώσουν άμεσα την υποχρέωσή τους, ώστε να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι στην προγραμματισμένη πληρωμή αποζημιώσεων στις αρχές Απριλίου 2026.

Για τις περιπτώσεις των παραγωγών, οι οποίοι έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον Ε Λ.Γ.Α. μέσω τραπέζης και από τους λογαριασμούς τους, η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., θα αποστείλει ψηφιακό αρχείο για την είσπραξη της οφειλόμενης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς, μετά από την καταβολή ενισχύσεων από την ΑΑΔΕ.

Προς αποφυγή οποιονδήποτε παρεξηγήσεων και αδικαιολόγητων αντιδράσεων, επισημαίνουμε ότι η εκχώρηση του δικαιώματος, έχει πραγματοποιηθεί με υπογραφή του ιδίου του παραγωγού μέσω της υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής του έτους 2025.