Έως τις 30 Ιουνίου 2026 θα μπορεί να καταβληθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά του ΕΛΓΑ για το έτος 2025, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών και την επιτάχυνση των αποζημιώσεων.

Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημιώσεων ακόμη και σε παραγωγούς που δεν έχουν εξοφλήσει την εισφορά του ίδιου έτους, αρκεί να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές των ετών 2023 και 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ θα μπορεί, έως τις 31 Μαρτίου 2026, να εγκρίνει προκαταβολές έως και 80% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι οι προκαταβολές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν για ζημιές του 2025 θεωρούνται νόμιμες και θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ, εντός των ταμειακών του διαθεσίμων.

Αναφορικά με τη διαχείριση των ζημιών από τους παγετούς Μαρτίου-Απριλίου 2025, καθορίζονται ανώτατα όρια αποζημίωσης για το προσωπικό που εμπλέκεται στις εκτιμήσεις, χωρίς μηνιαίο περιορισμό. Το ετήσιο όριο αποζημιώσεων για γεωτεχνικούς, υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων και ανταποκριτές του Οργανισμού ορίζεται στα 4.800 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται το όριο απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης στις 240 ώρες ανά εξάμηνο για την κεντρική δομή και τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν έως την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών από τους παγετούς και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2026.

Τέλος, με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι οι παραγωγοί που οφείλουν ειδική ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ των ετών 2020, 2021 και 2022 θα μπορούν να την εξοφλήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 και μέχρι τότε δεν θα βεβαιωθούν οι οφειλές τους στην ΑΑΔΕ.