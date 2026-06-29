Σε χαμηλό επίπεδο οι κρατήσεις των μισθωτών στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε σχέση με την ΕΕ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025, που παρουσίασε το Euronews Business.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των μεικτών αποδοχών που παρακρατείται για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις 17% για έναν άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 29,1%.

Η διαφορά αυτή γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν γίνει σύγκριση με τις χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας, όπως η Ρουμανία με επιβάρυνση 41,5%, η Λιθουανία με 39,1% και το Βέλγιο με 37,6%, επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ τα ελληνικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι όταν η σύγκριση επικεντρώνεται στους καθαρούς μισθούς αντί για τους ονομαστικούς, ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα καταφέρνει να κρατήσει στην τσέπη του ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του μεικτού του μισθού συγκριτικά με την πλειονότητα των υπόλοιπων Ευρωπαίων.

Η διαπίστωση αυτή έρχεται να ανατρέψει την απλουστευμένη αντίληψη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση από το τέλος, μετά τη Βουλγαρία, όσον αφορά τις αμοιβές, καθώς αποδεικνύεται ότι το τελικό ποσό που μένει στον εργαζόμενο μετά τις κρατήσεις διαμορφώνει μια σαφώς πιο ευνοϊκή πραγματικότητα.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων, που εξετάζει η Eurostat.

Η Ελλάδα φιγουράρει στη δεύτερη θέση των μικρότερων επιβαρύνσεων μετά την Κύπρο τόσο για τους υπαλλήλους χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις όσο και για εκείνους με παιδιά.

Μάλιστα, στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας με δύο παιδιά, η επιβάρυνση μειώνεται ακόμη περισσότερο, τοποθετώντας τη συγκεκριμένη ομάδα ανάμεσα στις πιο προνομιούχες του ευρωπαϊκού χάρτη.

Ανάλογη σταθερότητα εμφανίζουν και τα ζευγάρια με δύο παιδιά, όπου η επιβάρυνση στην Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στο 17%, ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αισθητά υψηλότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν την κατάσταση του 2025, όμως η εικόνα αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση στις επόμενες μετρήσεις, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα με επιπλέον ελαφρύνσεις για όλους, και ειδικά για τις οικογένειες, οι οποίες θα ενσωματώσουν και τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν από τον περασμένο Απρίλιο.

Τι μπαίνει «στην τσέπη»

Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται όχι μόνο στους συντελεστές, αλλά και σε απόλυτα ποσά: από έναν μέσο εργαζόμενο αφαιρούνται πολύ λιγότερα στην Ελλάδα απ’ ό,τι σε χώρες, όπου οι κρατήσεις απορροφούν έως και πάνω από το 40% των αποδοχών.

Πώς «μεταφράζεται» αυτό για τους εργαζόμενους;

Όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας για τους μέσους ετήσιους μισθούς πριν και μετά από τις φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις που εφαρμόζονται ανά χώρα:

* με βάση τους ονομαστικούς μισθούς, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 2η χώρα (μετά τη Βουλγαρία) με τους χαμηλότερους μισθούς στην ΕΕ συνολικά για το 2025. Με μέσο ετήσιο μικτό εισόδημα 18.124 ευρώ, ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα εμφανίζεται να λαμβάνει λιγότερα από τα μισά κάθε χρόνο, σε σχέση με τις ετήσιες αποδοχές ενός μέσου ευρωπαίου εργαζομένων που λαμβάνει 37.958 ευρώ το χρόνο.

Υπολείπεται 19.834 ευρώ, από τον μέσο ονομαστικό μισθό των εργαζομένων στην ΕΕ

* με βάση τους καθαρούς μισθούς, η Ελλάδα ανεβαίνει αυτομάτως δύο θέσεις στην κατάταξη, ενώ η απόσταση έναντι όλων των άλλων μειώνεται δραστικά: οι μέσες κρατήσεις για τον Έλληνα εργαζόμενο ανέρχονται σε 3.074 ευρώ και οι καθαρές αποδοχές σε 15.050 ευρώ. Έτσι κατατάσσεται 4η στην ΕΕ.

Αντιθέτως άλλες χώρες, ακόμα και ξεκινώντας από υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς, «πέφτουν» κάτω και από τον «καθαρό» μισθό του μέσου εργαζόμενου στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, με βάση σύγκρισης τις καθαρές αποδοχές:

– ο μέσος Ευρωπαίος εργαζόμενος υφίσταται κρατήσεις 11.029 ευρώ το χρόνο (δηλαδή υπερτριπλάσιο ποσό από τον Έλληνα που χάνει 3.074 ευρώ ετησίως).

– στη Ρουμανία όπου το μέσο μεικτό ετήσιο εισόδημα ήταν 22.620 ευρώ, οι κρατήσεις ανέρχονται σε κρατήσεις 9.387 ευρώ το χρόνο το χρόνο. Αυτομάτως το καθαρό εισόδημα «πέφτει» στα 13.233 ετησίως, που αποτελεί τον 3ο χαμηλότερο μισθό στην ΕΕ.

– αντίστοιχα στην Ουγγαρία , από 19.500 ευρώ μικτά, οι κρατήσεις ανέρχονται σε 6.033 και οι ετήσιες αποδοχές «ψαλιδίζονται» στα 12.967 ευρώ «καθαρά», κάτω από τη Βουλγαρία (16.774 ευρώ μικτά με 13.017 ευρώ καθαρά» ετησίως).

– σε άλλες χώρες, όπου οι αρχικοί μισθοί είναι πολύ υψηλότεροι, οι κρατήσεις είναι επίσης πολλαπλάσιες από αυτές στην Ελλάδα.

Για παράδειγμα, στη Γερμανία από 47.514 ευρώ το χρόνο «πέφτει» στα 31.000 (-16.514 ευρώ), στη Γαλλία από 41.764 «πέφτει» στα 30.832 ευρώ (-10.932 ευρώ), στην Ισπανία από 32.446 μειώνεται σε 25.263 ευρώ (-7.210 ευρώ), στην Πορτογαλία από 25.187 ευρώ μένουν «καθαρά» 19.709 ευρώ (5.478 ευρώ), στην Κροατία από 25.199 ευρώ μένουν στον μέσο εργαζόμενο 17.256 ευρώ (-7.943 ευρώ), ενώ στο Σλοβακία από ονομαστικό μισθό 2.679 ευρώ υψηλότερο από την Ελλάδα (20.803 ευρώ έναν 18.124) ο «καθαρός» που μένει στον εργαζόμενο δεν ξεπερνά τα 15.686 ευρώ (-5.117 ευρω) και η τελική διαφορά στα “καθαρά στην τσέπη” μειώνεται στα 636 ευρώ το χρόνο.

Οι επιβαρύνσεις ανά τύπο νοικοκυριού

Με βάση τα δεδομένα αυτά:

1) για άγαμους χωρίς παιδιά:

* οι μισθολογικές κρατήσεις στην Ελλάδα δεν υπερβαίνουν το 17,0% και στην Κύπρο στο 15,1%, δηλαδή η Ελλάδα έχει τη 2η χαμηλότερη επιβάρυνση στην Ευρώπη. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 29,1%, άρα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από το ευρωπαϊκό σύνολο.

* στις χώρες που εμφανίζουν τις υψηλότερες κρατήσεις, το ποσοστό φτάνει στο 41,5% στη Ρουμανία, στο 39,1% στη Λιθουανία και στο 37,6% στο Βέλγιο.

* σε σχέση με τις πιο επιβαρυμένες χώρες, η απόσταση της Ελλάδας είναι περίπου 20 έως 24 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή σχεδόν 1/4 της διαφοράς ονομαστικών αποδοχών.

2) για εργαζομένους με παιδιά

* μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά, στην Ελλάδα κερδίζει περίπου 3,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τους άγαμους χωρίς παιδιά.

* για ζευγάρι με δύο παιδιά, στην Ελλάδα επιβάρυνση παραμένει στο 17%.