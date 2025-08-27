Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε την κλήρωση για την φορολοταρία, η οποία αφορούσε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Ιούλιο 2025.

Η κλήρωση έγινε την Τετάρτη (27/8) και ανέδειξε εκατοντάδες τυχερούς φορολογούμενους.

Ο μεγάλος νικητής των 50.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, «στη φορολοταρία της 27ης Αυγούστου, κληρώθηκε ένας τυχερός που κερδίζει 50.000 ευρώ και ακόμα 555 τυχεροί που κερδίζουν από 20.000 ευρώ έως 1.000 έκαστος».

Τα μηνιαία έπαθλα στη φορολοταρία

Σε κάθε φορολοταρία που διεξάγεται από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, 556 φορολογούμενοι κερδίζουν συνολικά σημαντικά χρηματικά ποσά.

Αυτά είναι τα εξής:

-1 νικητής λαμβάνει 50.000 ευρώ

-5 νικητές κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

-50 νικητές λαμβάνουν από 5.000 ευρώ

-500 νικητές κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Προθεσμία για δήλωση τραπεζικού λογαριασμού

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι οι τυχεροί που δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στο Taxisnet, διαθέτουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης ώστε να καταχωρήσουν τον λογαριασμό, στον οποίο θα κατατεθεί το χρηματικό έπαθλο, μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης.

Ποιοι συμμετέχουν στη φορολοταρία

Στις δημόσιες κληρώσεις λαμβάνουν μέρος αυτόματα όλοι οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 ετών και πληρούν δύο προϋποθέσεις.

Αυτές είναι οι εξής: