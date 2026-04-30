Η χρήση ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής και κυρίως πλαστικού χρήματος έδωσε την δυνατότητα σε 556 τυχερούς να κερδίσουν από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ, όσον αφορά στις συναλλαγές που έγιναν τον μήνα Μάρτιο του 2026.

Πρόκειται για την 55η κλήρωση της Φορολοταρίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης, που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Τα κέρδη

Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και

500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Πώς προκύπτουν οι λαχνοί που μπαίνουν στην κληρωτίδα

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Η φορολοταρία διεξήχθη με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά.