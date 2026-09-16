Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα διαθέτει τις απαραίτητες δημοσιονομικές εφεδρείες για να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός προανήγγειλε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την επαναξιολόγηση των δεδομένων, ενώ υπογράμμισε ότι το ζήτημα της ακρίβειας θα τεθεί στο επικείμενο Eurogroup, καθώς απαιτείται συλλογική ευρωπαϊκή απόκριση.

Παράλληλα, εξέφρασε τη σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό των καταναλωτών ενόψει της χειμερινής περιόδου και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τον Οκτώβριο.

Ποια εργαλεία προκρίνονται όμως για την ανακούφιση των καταναλωτών και ποια απορρίπτονται;

Γιατί απορρίπτεται η μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ; Η κυβέρνηση τάσσεται κατά των οριζόντιων φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή γραμμή. Προκρίνονται αντίθετα οι στοχευμένες επιδοτήσεις στην αντλία, οι οποίες κρίνονται πιο αποτελεσματικές για την άμεση συμπίεση των τιμών.

Θα υπάρξει νέα έκτακτη φορολόγηση στα διυλιστήρια; Αν και το μέτρο έχει συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς, καθώς σταθμίζονται οι ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς.

Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης; Με τη διάθεσή του να ξεκινά τον Οκτώβριο, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει ειδικός σχεδιασμός στήριξης των νοικοκυριών για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου.

Έρχεται πακέτο προεκλογικών παροχών ή πρόωρες κάλπες; Ο κ. Πιερρακάκης απέκλεισε κατηγορηματικά και τα δύο σενάρια, χαρακτηρίζοντας τη λογική των προεκλογικών παροχών λανθασμένη και τονίζοντας ότι η διαχείριση των κρίσεων απαιτεί σταθερότητα και σοβαρότητα.