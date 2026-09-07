Σημαντική επέκταση σημειώνεται στον χάρτη των περιοχών της επικράτειας, που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς νέοι οικισμοί προστίθενται στη σχετική λίστα. Πρόκειται για χωριά σε όλη την επικράτεια των οποίων ο πληθυσμός κινείται γύρω από το όριο των 2.000 κατοίκων.

Το μέτρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών από την ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά, περιλαμβάνοντας οικισμούς όπως τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα, η Λέσβος, αλλά και η Ίος.

Παράλληλα, στο καθεστώς μηδενικού φόρου εντάσσονται πλέον και περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν η Αγιάσος και ο Πολιχνίτος Λέσβου, ηΆνω Μερά στη Μύκονο, η Μεσαριά και το Εμπορείο στη Σαντορίνη, το Φαληράκι στη Ρόδο, καθώς και ο Πλαταμώνας.

Αναλυτικά η λίστα με τις περιοχές στις οποίες μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ: