Νέα παρέμβαση ύψους 32 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τη διατήρηση των δρομολογίων, καθώς και ειδική ρύθμιση για την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου με την ηπειρωτική χώρα παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Οι δύο διατάξεις εντάσσονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας στις αυξημένες ανάγκες της νησιωτικότητας εν μέσω ενεργειακών πιέσεων.

Επιδότηση 16 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου έως το τέλος του 2026

Η πρώτη διάταξη αφορά την επιδότηση των ναυτιλιακών καυσίμων κατά 16 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να απορροφηθεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους λόγω των διεθνών πολεμικών συγκρούσεων.

Το μέτρο αξιοποιεί το ευρωπαϊκό Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF) και έρχεται σε συνέχεια της καλοκαιρινής παρέμβασης των 60 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των υποχρεωτικών εκπτώσεων στα εισιτήρια.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Κικίλιας, η κυβέρνηση παραμένει σε ετοιμότητα να συνεχίσει τη στήριξη του κλάδου και εντός του 2027, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Έκτακτη ενίσχυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων της Χίου

Η δεύτερη νομοθετική ρύθμιση στοχεύει στην άμεση κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα «Όμηρος».

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το υπουργείο προβλέπει –κατά παρέκκλιση των συνήθων διαδικασιών ώστε να μη χαθεί χρόνος– τη δυνατότητα υπερπολλαπλάσιας ακτοπλοϊκής διασύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Θωράκιση της νησιωτικότητας και της οικονομίας τον χειμώνα

Αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία των νησιών για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τον τουρισμό, την εστίαση, την κτηματαγορά, αλλά και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, ο υπουργός υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο της ακτοπλοΐας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Όπως σημείωσε, τα πλοία αποτελούν ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς και συχνά τη μοναδική σύνδεση των ακριτικών νησιών και των άγονων γραμμών με τα κεντρικά λιμάνια, καθιστώντας τη στήριξή τους απαραίτητη τόσο για τις μετακινήσεις των κατοίκων όσο και για την ομαλή διακίνηση των προϊόντων.