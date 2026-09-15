Νέο κύμα επανυπολογισμού συντάξεων για περισσότερους από 35.000 ασφαλισμένους σχεδόν από το σύνολο των πρώην ταμείων δρομολογεί η διοίκηση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για μόνιμες αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές αλλά και την καταβολή αναδρομικών ποσών, τα οποία διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στις 3.000 ευρώ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις θα είναι αισθητά υψηλότερα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εκκρεμών υποθέσεων εντοπίζεται στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με περίπου 12.000 συντάξεις, στο ΙΚΑ με πάνω από 11.000 και στο Δημόσιο με σχεδόν 9.000 περιπτώσεις, ενώ ακολουθούν το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με 1.500 και το ΤΑΠΟΤΕ με 700.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο ότι πρόκειται για σύνθετες υποθέσεις με ελλείψεις ή λάθη στα στοιχεία των πρώην ταμείων, γι’ αυτό και οι διορθώσεις γίνονται σταδιακά σε μηνιαία βάση μέσω του πληροφοριακού συστήματος του φορέα, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες φαίνεται να οδηγούν σε αυξήσεις.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) για όσους διαθέτουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι ισχύουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2019 και βελτίωσαν τα ποσά του αρχικού υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου.

Η εκκρεμότητα αφορά παλαιούς συνταξιούχους αλλά και νέους που συνταξιοδοτήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς για τις μεταγενέστερες αιτήσεις οι νέοι συντελεστές εφαρμόζονται απευθείας.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διόρθωσης, οι δικαιούχοι καταβάλλονται με βάση το παλαιό ποσό, πάνω στο οποίο έχουν ήδη υπολογιστεί οι ετήσιες αυξήσεις των ετών 2023-2026.

Με τον επανυπολογισμό, οι ετήσιες αυξήσεις υπολογίζονται εκ νέου πάνω στη νέα, αυξημένη βάση σύνταξης, δημιουργώντας έτσι την πρόσθετη μηνιαία διαφορά και τα ανάλογα αναδρομικά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αρχική σύνταξη 850 ευρώ λαμβάνει σήμερα περίπου 989 ευρώ λόγω των ετήσιων αυξήσεων.

Αν από τον επανυπολογισμό η νέα βάση διαμορφωθεί στα 900 ευρώ (+50 ευρώ), οι ετήσιες αναπροσαρμογές (7,75% το 2023, 3% το 2024 και 2,4% το 2025 και 2026) θα επανυπολογιστούν πάνω στα 900 ευρώ, διαμορφώνοντας τη νέα σύνταξη στα 1.047 ευρώ και αποδίδοντας καθαρή μηνιαία αύξηση 58 ευρώ, μαζί με τα αναδρομικά που αναλογούν στο μεσοδιάστημα.