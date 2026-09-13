Οικονομική «ανάσα» αναμένεται να λάβουν στα τέλη Νοεμβρίου εκατομμύρια πολίτες, καθώς η ετήσια οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ που είχε δοθεί την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ρύθμιση, η οποία εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, δεν φέρνει μόνο αύξηση του ποσού, αλλά και διεύρυνση των δικαιούχων. Το αφορολόγητο ποσό των 400 ευρώ θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Νοεμβρίου 2026, καταγράφοντας μια μόνιμη αύξηση εισοδήματος για τους νέους ωφελούμενους και μια αύξηση της τάξης του 60% (150 ευρώ επιπλέον) για όσους το είχαν λάβει το 2025.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης

Το επίδομα αφορά πλέον 2.196.751 πολίτες (αριθμός αυξημένος κατά 50% σε σχέση με το 2025), καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Συγκεκριμένα, το ποσό θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο, οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας), άτομα με αναπηρία (ανεξαρτήτως ηλικίας) και ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ο χάρτης των πληρωμών

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για το ετήσιο επίδομα ανέρχεται στα 879 εκατ. ευρώ, ποσό που θα κατανεμηθεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη δαπάνη ύψους 712 εκατ. ευρώ αφορά 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών (εκτός όσων λαμβάνουν αναπηρικές παροχές). Παράλληλα, 71 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 176.578 δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ, ενώ 69 εκατ. ευρώ προορίζονται για 171.738 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Τον χάρτη των πληρωμών συμπληρώνουν 49.570 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, για τους οποίους θα δαπανηθούν 20 εκατ. ευρώ, καθώς και 19.753 συνταξιούχοι χηρείας ηλικίας 61 έως 65 ετών, με το αντίστοιχο κόστος να διαμορφώνεται στα 8 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2026 το επίδομα είχε διαμορφωθεί στα 300 ευρώ για 1,92 εκατ. δικαιούχους. Η νέα ρύθμιση του Νοεμβρίου προσθέτει 744.500 επιπλέον ωφελούμενους σε σχέση με την άνοιξη, κυρίως λόγω της καθολικής ένταξης των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Έρχονται καθολικές αυξήσεις συντάξεων από τον Δεκέμβριο

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης τον Νοέμβριο αποτελεί τον προπομπό ενός ευρύτερου πακέτου στήριξης, καθώς ακολουθούν οι τακτικές αυξήσεις των συντάξεων.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου 2027, το σύνολο των συνταξιούχων θα δει τα ποσά του να αυξάνονται, καθώς καταργείται ο συμψηφισμός με την «προσωπική διαφορά».

Η νέα αύξηση, η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης (ΑΕΠ), εκτιμάται στο 2,6%, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, αν και το τελικό ποσοστό θα «κλειδώσει» με την κατάθεση του Προϋπολογισμού τον Νοέμβριο.

Με την αύξηση του 2027, η συνολική σωρευτική αύξηση των συντάξεων από το 2023 θα αγγίξει το 19%.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει τη συνέχιση των ετήσιων αυξήσεων (χωρίς τον «κόφτη» της προσωπικής διαφοράς) έως το 2030, με το επιπλέον ετήσιο κόστος να υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τα φετινά επίπεδα.