Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 (διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου), καθώς ο ΟΠΕΚΑ προχωρά στο προσωρινό κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00.

Η αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας αποτελεί πάγια διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η εκκαθάριση των στοιχείων, με τις πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων να προγραμματίζονται για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Για την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου υπολείπονται τρεις τακτικές καταβολές, με την 5η δόση (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου) να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και την 6η και τελευταία δόση (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου) να καταβάλλεται παραμονές των εορτών, μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου 2026.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος και κατατάσσει τους δικαιούχους σε τρεις κατηγορίες.

Στην Κατηγορία Α (εισόδημα έως 6.000 ευρώ) η επιδότηση ανέρχεται σε 70 ευρώ μηνιαίως για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και σε 140 ευρώ από το τρίτο και πάνω.

Στην Κατηγορία Β (6.001 – 10.000 ευρώ) τα ποσά διαμορφώνονται σε 42 και 84 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στην Κατηγορία Γ (10.001 – 15.000 ευρώ) σε 28 και 56 ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του gov.gr.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμών ελέγχων, τα ποσά δεν χάνονται αλλά καταβάλλονται αναδρομικά στην επόμενη πληρωμή, ενώ οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία που ενδέχεται να αλλάξουν την εισοδηματική τους κλίμακα.