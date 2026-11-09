Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 4 Δεκεμβρίου, με την οικονομική ενίσχυση να παρουσιάζεται φέτος ενισχυμένη κατά 30% και να φτάνει έως τα 1.560 ευρώ στις περιοχές με ιδιαίτερα δριμύ ψύχος.

Η στήριξη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσόξυλων, των πέλετ, της τηλεθέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου, απευθυνόμενη σε ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και παραχωρησιούχους κύριας κατοικίας.

Η διαδικασία υποβολής και τα σημεία προσοχής

Για την υποβολή της αίτησης, οι φορολογούμενοι οφείλουν να διαθέτουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους, την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή σε περιπτώσεις μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης.

Παράλληλα, βασική προϋπόθεση για την εκταμίευση αποτελεί η προηγούμενη δήλωση ενεργού λογαριασμού IBAN στην πύλη myAADE, όπου ο αιτών πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στις πολυκατοικίες απαιτείται έγκαιρος συντονισμός με τη διαχείριση για τη σωστή καταγραφή των διαμερισμάτων, των ενοίκων και των αντίστοιχων χιλιοστών επιβάρυνσης.

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα τιμολόγια πρέπει να εκδίδονται στον σωστό ΑΦΜ (είτε του μεμονωμένου δικαιούχου είτε της πολυκατοικίας) και διαβιβάζονται απευθείας από τους προμηθευτές στην ΑΑΔΕ.

Αντίθετα, στα υπόλοιπα καύσιμα πλην του ρεύματος, τα στοιχεία των αποδείξεων καταχωρίζονται χειροκίνητα από τους ίδιους τους πολίτες, με ρητή υποχρέωση διατήρησης των παραστατικών για μία πενταετία.

Στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, οι διασταυρώσεις διενεργούνται αυτοματοποιημένα μέσω ΔΕΔΔΗΕ και παρόχων, με μοναδική απαίτηση την ορθή ταύτιση της παροχής με την κύρια κατοικία, ενώ εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή σύνδεση καθώς και οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται για μία και μοναδική πηγή ενέργειας ανά νοικοκυριό, με αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης.

Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και σε 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς τέκνα.

Το όριο αυτό κλιμακώνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες η βάση εκκινεί από τα 29.000 ευρώ, ενισχυόμενη ομοίως κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια βάσει του ΕΝΦΙΑ 2026, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και διαζευγμένους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους, συμβιούντες και μονογονείς, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο μέλος.

Ποσά βάσης και γεωγραφικοί περιορισμοί

Ο υπολογισμός της τελικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το επιλεγμένο καύσιμο, έχοντας ως αφετηρία συγκεκριμένα ποσά αναφοράς.

Η βάση ορίζεται σε 380 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα, 360 ευρώ για το πέλετ, 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το μπλε πετρέλαιο και το υγραέριο.

Το γενικό επιλέξιμο διάστημα αγορών εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027, με ειδικές ρυθμίσεις για το πετρέλαιο (εκκίνηση 15 Οκτωβρίου) και για τα στερεά καύσιμα (προσμέτρηση αγορών από 1η Ιουνίου 2026).

Παράλληλα, ισχύουν αυστηρά γεωγραφικά κριτήρια: για τα καυσόξυλα η επιδότηση αφορά οικισμούς έως 10.000 κατοίκων και για το πέλετ έως 25.000 κατοίκων, με κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 0,8, αποκλείοντας τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Ιωαννιτών. Η τηλεθέρμανση περιορίζεται στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών και προκαταβολές

Ο πρώτος κύκλος καταβολών έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, παρέχοντας άμεση ρευστότητα στους δικαιούχους ενόψει των εορτών.

Για όσους είχαν λάβει ενίσχυση και κατά την προηγούμενη περίοδο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του περσινού ποσού προσαυξημένο κατά 30%, υπό τον περιορισμό του φετινού πλαφόν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατοικίας και τα μέλη της οικογένειας.

Για τους νέους αιτούντες, η αρχική εκταμίευση ανέρχεται στο 50% της υπολογιζόμενης επιδότησης, με την κατώτατη προκαταβολή να ορίζεται στα 80 ευρώ.