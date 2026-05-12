Την έντονη αντίθεσή του στην κυβερνητική εξαγγελία για τη ρύθμιση των 72 δόσεων σε φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ (συνεδρίαση 11/5/2026).

Οι δικηγόροι της Αθήνας κάνουν λόγο για μια ανεπαρκή παρέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι το πλαίσιο που ανακοινώθηκε απέχει σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών.

Τα «αγκάθια» της νέας ρύθμισης

Σύμφωνα με τον ΔΣΑ, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται προβληματική για τους εξής λόγους:

Περιορισμένο Πεδίο: Καλύπτει οφειλές μόνο έως τις 31/12/2023 και όχι το σύνολο των χρεών μέχρι σήμερα.

Υψηλό Κόστος: Επιβάλλει επιτόκιο ύψους 5,5%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οφειλέτες.

Προσαυξήσεις: Δεν προβλέπει καμία διαγραφή των συσσωρευμένων προσαυξήσεων.

Οι διεκδικήσεις του δικηγορικού κόσμου

Ο ΔΣΑ επαναφέρει την πάγια θέση του για μια πραγματικά βιώσιμη λύση, ζητώντας:

120 Δόσεις: Θέσπιση ρύθμισης έως 120 δόσεις για το σύνολο των οφειλών που υπάρχουν έως τη στιγμή της νομοθέτησης.

Διαγραφή Προσαυξήσεων: Κούρεμα του 85% των προσαυξήσεων, στα πρότυπα του ν. 4611/2019.

Αναβίωση Παλαιών Ρυθμίσεων: Δυνατότητα επανένταξης στον ν. 4611/2019 για όσους έχασαν τη ρύθμιση στο παρελθόν.

Αποσύνδεση από Τρέχουσες Υποχρεώσεις: Να μην αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης η ταυτόχρονη καταβολή των τρεχουσών εισφορών και φόρων.

«Η αποκατάσταση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών απαιτεί ριζικές λύσεις και όχι ημίμετρα που ανακυκλώνουν το χρέος με υψηλά επιτόκια», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.