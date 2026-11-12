Οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 παρουσίασε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις είχαν παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τις φοροελαφρύνσεις και την ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια και το στεγαστικό κόστος.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη να γεφυρωθεί αυτή η απόσταση, θέτοντας στο επίκεντρο τους μισθωτούς του Δημοσίου, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια το δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο

Την παράσταση έκλεψε η εξαγγελία για την επαναφορά, από το 2027, του επιδόματος Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 500 ευρώ, έπειτα από απουσία 15 ετών.

Ο υπουργός παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ότι το ποσό αυτό δεν αρκεί για να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων, ωστόσο το χαρακτήρισε ως ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα αποκατάστασης των εισοδημάτων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, πυροσβέστες και το σύνολο του προσωπικού του Δημοσίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης στο μέλλον, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Πλάνο 400 εκατ. ευρώ για μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος έως 30%

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς από το συνολικό πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ, κονδύλι ύψους 400 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε στοχευμένες ενεργειακές παρεμβάσεις, μέσω της αξιοποίησης της ειδικής ρήτρας διαφυγής.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η κυβέρνηση θέτει ως συγκεκριμένο στόχο τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30% μέσα στην επόμενη τριετία, επενδύοντας σε έργα υποδομής που θα οδηγήσουν στη μόνιμη αποκλιμάκωση του κόστους.

Ενίσχυση 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. δικαιούχους και επιστροφή ενοικίου

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις που θα πιστωθούν στα τέλη Νοεμβρίου, περιλαμβάνοντας και την επιστροφή ενός ενοικίου.

Όπως διευκρίνισε, συνολικά 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα λάβουν την αυξημένη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ, με τον αριθμό των δικαιούχων να είναι διευρυμένος κατά 270.000 άτομα σε σύγκριση με πέρυσι.