Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, με αντικείμενο την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων.

Στη σύσκεψη συμμετείχε επίσης η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, η οποία παρουσίασε την οργάνωση του ελεγκτικού έργου της γενικής γραμματείας για τα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια και τις διαδικασίες επιστροφής των σχετικών ενισχύσεων.

Ενίσχυση της συνεργασίας για την εκκαθάριση των φακέλων

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των ελέγχων για τα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, καθώς και την ανάκτηση των δημόσιων πόρων που διατέθηκαν για επενδύσεις οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου του 2004, έχουν ήδη εκδοθεί 191 αποφάσεις ανάκλησης επενδυτικών σχεδίων και έχουν επιστρέψει 150 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Η διαδικασία εκκαθάρισης συνεχίζεται με συστηματικό έλεγχο των εκκρεμών φακέλων, με στόχο να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για το σύνολο των σχεδίων που εντάχθηκαν στους τρεις νόμους.

Η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος αποτελούν βασική προτεραιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, η δέσμευση να μπει τάξη στα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων γίνεται πράξη, επιταχύνοντας σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων από επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν.

«Τα χρήματα αυτά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, που ενισχύουν την οικονομία, στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα και δημιουργούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας», κατέληξε ο υπουργός.