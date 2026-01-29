Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους ανακοινώθηκε, το οποίο προβλέπει την καταβολή επιδόματος 750 ευρώ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία, και περιλαμβάνει 150 ώρες διαδικτυακής κατάρτισης, συνοδευόμενες από πιστοποίηση διεθνούς ισχύος και γραπτές εξετάσεις.

Οι ειδικότητες που καλύπτονται αφορούν τον οικονομικό εγγραμματισμό, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις πράσινες δεξιότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 18 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχη δράση κατάρτισης του Ταμείου Ανάκαμψης ή της ΔΥΠΑ (ως άνεργοι ή εργαζόμενοι) από το 2022 και μετά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ επισημαίνεται ότι η προεγγραφή κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.